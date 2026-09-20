Los Javis con 'La bola negra': "Tenemos una necesidad de validación profunda"

Guardar

Marina Estévez Torreblanca

San Sebastián (España), 20 sep (EFE).- Los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi tienen una "necesidad de validación profunda" que les sirve como "motor feroz para la creación", explicaron a EFE en una entrevista antes del estreno en el Festival de Cine de San Sebastián de 'La bola negra', candidata española en los Oscar.

PUBLICIDAD

Tras su premio a la mejor dirección en Cannes y seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los próximos Óscars, esta historia que parte de una obra inacabada de Federico García Lorca se ha convertido en una de las películas más esperadas del año.

"Las pelis las termina el público y esto todavía no ha pasado. Es el público quien da cierre a un proyecto", remarca Javier Ambrossi, que hasta que no se estrene la película y conozca las reacciones de la gente no quiere pensar qué camino tomarán después como creadores.

PUBLICIDAD

Y al igual que el poeta español al que rinden homenaje con este filme dijo: "Escribo para que me quieran", los directores admiten que les importa que su trabajo se aprecie.

"Yo tengo una necesidad de validación profunda desde el rechazo, desde que soy pequeño. Y estoy muy contento de haberla colocado en la creación y no tener que estar en mi vida personal buscando esa validación constantemente", señala Ambrossi.

Por su parte, Calvo remarca que "la validación es un motor feroz en la creación, por lo menos en nuestro caso" y que les ha llevado hasta donde están y les ha hecho "aprender mucho". Aunque "algún día molaría soltarla", reconoce también.

PUBLICIDAD

En todo caso, añade, "si nosotros pensáramos en llegar a todo el mundo con cada cosa que hacemos, nunca habíamos hecho una serie sobre una representante de 50 años interpretada por un chico gay de 30", en referencia a 'Paquita Salas'.

Consideran que esta película es "continuista" con lo que han hecho hasta ahora, también con producciones como 'La Mesías' o 'La llamada'. "Nuestro público ha crecido con nosotros y la gente sabe que vamos a hacer cosas que les van a emocionar, pero nunca se esperan por dónde vamos a ir", reflexiona Calvo.

PUBLICIDAD

Al público que va a acudir a los cines a ver 'La bola negra' Ambrossi le recomienda que se olvide de todo lo visto o leído. "Cuando hay algo que tiene mucho movimiento, todo el mundo quiere formar parte y poner su capa de significado. La película la hemos escrito Javi y yo", recuerda.

Para él, es una película "para todo el mundo" con componente político y social, pero también es de entretenimiento y divertida. "Es una película de amor universal, una película de guerra, una película de investigación. La gente se va a encontrar un lugar seguro en esa butaca y durante un rato los personajes le van a llevar a sitios diferentes".

PUBLICIDAD

Según Calvo, es "un viaje desde el primer plano, en el que una mujer está lavando a un niño en una palangana, hasta el último, en el que Guitarrica está arrodillado en un acantilado" y se pasa "de la palangana al mar, de la bola negra a la nieve, de la oscuridad a la luz".

Sobre adónde se van a dirigir después de 'La bola negra', Ambrossi quiere recibir el sentir de la gente para ver por dónde orientarse. "Tenemos muchísimas ideas, muchas cosas que hacer en común. De hecho hemos estamos incluso escribiendo otra peli", comenta.

PUBLICIDAD

Pero hasta que no perciban las reacciones de los espectadores no podrán saber si temas que llevan tiempo intentando expresar deben ya darse por concluidos.

"A veces pasa que hay temas que llevas intentando expresar desde hace 10 años y no consigues hacerlo bien, mientras vas saltando de proyecto en proyecto. Pero cuando sientes que ese tema ya ha quedado claro, lo cierras, por no repetirte. Entonces necesitas el 'feedback' de la gente para saber cómo orientar lo siguiente", explica. EFE

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto)