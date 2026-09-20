El primer ministro de Groenlandia parte hacia Nueva York para firmar el acuerdo con EEUU

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El primer ministro danés, Jens-Frederik Nielsen, ha partido hacia Nueva York para asistir a la firma del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Dinamarca para garantizar una presencia militar estadounidense indefinida en la isla, anunciada el viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque sin dar detalles del pacto.

"Voy camino a Nueva York. Han sido momentos difíciles para muchos en casa, y sé que ha habido preocupación y temor sobre lo que sucedería con nuestro país", ha indicado Nielsen en un mensaje publicado en redes sociales.

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Nielsen ha asegurado que durante su viaje tiene presentes a familias, niños, jóvenes y mayores que "se han preocupado por lo que nos depare el futuro". "Espero que ahora podamos encontrar mayor tranquilidad respecto a nuestro país (...). Groenlandia es nuestro hogar. Y lo cuidamos juntos", ha subrayado.

El dirigente de la región autónoma danesa viaja acompañado de su ministro de Asuntos Exteriores, Múte B. Egede, quien ha publicado también un mensaje en el que destaca que se desplaza "con Groenlandia en el corazón y con el futuro de nuestro pueblo en la cabeza".

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También está previsto que viajen a Nueva York la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, aprovechando el viaje para asistir a la sesión anual de la Asamblea General de la ONU para firmar el acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo por el que su país obtendrá "el control permanente" de la seguridad de la isla y podrá desplegar tropas en la región.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmado el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para garantizar la "seguridad compartida" sobre Groenlandia. Frederiksen destaca que el texto "reconoce la soberanía y la integridad territorial" de su país, además del "derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".

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