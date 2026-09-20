Brasil impone su ley

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Rosario, 19 sep (EFE).- Brasil redondeó este sábado una nueva jornada de conquista de medallas en los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe que le consolidan al frente del medallero general.

Las delegaciones de Argentina y Colombia siguen la sombra de Brasil, pero bajo la presión de Venezuela y Chile, que hoy incrementaron su cosecha.

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Brasil incrementó su renta con siete medallas de oro en judo y elevó su botín a 160 metales, 63 de oros, 56 de plata y 41 de bronce.

La delegación colombiana sigue en la puja por el segundo lugar con Argentina, que este sábado completó 135 medallas (37-38-60) con un agregado de 15, 3 de estas doradas: una en lucha libre, otra en judo en la modalidad katame no kata y la restante en bowling individual masculino.

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Para Colombia, la jornada deparó 13 metales para un total de 96 (34-33-29) con dominio en bowling individual femenino y esquí náutico.

También tuvieron buena cosecha de medallas los venezolanos con un total de 79 preseas (26-26-27). A la cuenta se sumaron cuatro oros: tres en lucha libre y una en sóftbol femenino.

Chile tuvo su mejor día de los Juegos Suramericanos para un total de 75: 23 de oro, 22 de plata y 30 de bronce. La natación artística aportó dos oros, y otros resultaron de duetos y duetos mixtos, esquí náutico, judo y voleibol femenino.

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Perú también tuvo un positivo balance con 5 preseas, 4 en tiro deportivo y la restante en skateboarding.

Ahora Surinam es la única delegación ausente en medallero. EFE