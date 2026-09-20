Lali Espósito luce camiseta de 'Malvinas son argentinas' en San Sebastián

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San Sebastián (España), 20 sep (EFE).- El corazón de la argentina Lali Espósito "está con los excombatientes a los que el Gobierno" de su país "vapulea", dijo este domingo la popular actriz y cantante, que a su llegada al Festival de San Sebastián lució una camiseta con el lema 'Las Malvinas son argentinas'.

"Yo soy argentina y me gusta utilizar los espacios que puedo ocupar como artista", señaló Espósito, que aprovechó "la oportunidad" de estar en un festival internacional, rodeada de fotógrafos y periodistas, para dar visibilidad a la lucha por "la soberanía" argentina sobre estas islas administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833.

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Tras posar ante los fotógrafos con una camiseta con el eslogan 'Las Malvinas son argentinas' escrito con la tipología utilizada en la pancarta que se vio tras el partido entre la selección argentina e Inglaterra de este verano, Espósito defendió su postura ante los periodistas reunidos en la rueda de prensa de la película 'Glaxo', en la que ella participa.

"Es un tema muy importante en la historia Argentina y lo ha sido generación tras generación -argumentó-. Es un asunto muy difícil y muy profundo y a veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos pueden generar sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos que nos están mirando a nosotros".

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La actriz y cantante recordó que "las últimas semanas se ha hablado mucho del tema de las Malvinas" y lamentó que el Gobierno argentino "vapulee" con sus declaraciones a los excombatienes que intentaron recuperar la soberanía argentina de las islas en la llamada Guerra de las Malvinas de 1982 entre Argentina y el Reino Unido.

"Tengo la suerte de poder venir a un gran festival -concluyó-, así que quise apoyar la campaña de quienes hicieron esta remera, ya que lo recaudado en la venta es para los ex combatientes". EFE

(Foto)