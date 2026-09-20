El madridista Fede Valverde sufre un traumatismo severo en el tobillo izquierdo

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El futbolista uruguayo Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, sufre un traumatismo severo en el tobillo izquierdo como consecuencia de la entrada recibida por el surcoreano Kang-in Lee durante el derbi contra el Atlético de Madrid en la jornada 7 de LaLiga EA Sports.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el encuentro de esta tarde", informó este domingo la entidad merengue en una nota, tras haber perdido por 2-1 en su visita al Riyadh Air Metropolitano.

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"Valverde será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas", concluyó el parte médico. Esa jugada ocurrió durante la primera mitad, no tuvo sanción para el mediapunta colchonero y fue objeto de crítica para el entrenador madridista, José Mourinho, en la sala de prensa.