Calentamiento del mar por El Niño podría afectar la disponibilidad de especies en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 19 sep (EFE).- El calentamiento del mar podría afectar la disponibilidad de varias especies pesqueras en Ecuador, según el último reporte publicado este sábado por el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-ERFEN).

El informe señala que las condiciones cálidas asociadas con El Niño continúan fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial y podrían afectar especialmente las capturas de peces pequeños de aguas abiertas.

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Solo durante la última semana, la temperatura superficial del mar alcanzó anomalías de hasta +2,9 °C en la región Niño 3.4 (Pacífico Central) y +4,5 °C en la región Niño 1+2 (Pacífico Oriental, frente a Ecuador y Perú), donde se concentra el mayor calentamiento.

De acuerdo al comité, los principales centros internacionales coinciden en que El Niño continuará fortaleciéndose durante los próximos meses.

En concreto, el reporte advierte que, de mantenerse el calentamiento observado, podría verse afectada la disponibilidad de peces pelágicos pequeños como macarela, pinchagua, chuhueco y sardinas, con posibles reducciones importantes de captura.

Además, en los atunes, el bigeye podría disminuir entre 30 % y 50 %, mientras que el aleta amarilla tendería a desplazarse hacia aguas más profundas.

En cambio, estas condiciones podrían favorecer a otras especies, como el atún barrilete, cuya disponibilidad podría aumentar; mientras que el camarón (langostino) marino y el dorado, también podrían verse favorecidos.

"Estas respuestas dependerán también del estado de las poblaciones y de la evolución del calentamiento", se señala en el documento.

Con respecto a las lluvias, el comité aseguró que hasta el 2 de octubre habrá una tendencia de mayor intensidad y recurrencia en el norte e interior de la región costa; una mayor probabilidad de precipitaciones en la sierra, y de mayor intensidad y distribución en la Amazonía.

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En las Islas Galápagos se prevé que solo se registren lluvias ocasionales.

A inicios de septiembre, el Gobierno ecuatoriano declaró la alerta roja en todo el territorio y el presidente, Daniel Noboa, elevó a prioridad nacional el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación, con el objetivo, entre otros, de que se asignen presupuestos requeridos por los ministerios. EFE

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