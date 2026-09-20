México reitera la aptitud de Bachelet para liderar la ONU pese al retiro de su candidatura

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Ciudad de México, 19 sep (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México reiteró que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, (2006-2010 y 2014-2018) cuenta con un perfil idóneo para liderar las Naciones Unidas (ONU), pese a la decisión de retirar su candidatura.

"México impulsó la candidatura de Michelle Bachelet convencido de su idoneidad por su trayectoria como dos veces presidenta de Chile, Alta Comisionada para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres", señaló la Cancillería mexicana, luego de que Bachelet anunciase que no continuará con su postulación.

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La SRE recalcó que la exmandataria cuenta con "credenciales incuestionables para ejercer un puesto de tal complejidad", especialmente en "un momento donde es necesario promover la paz, la no intervención, la igualdad entre los Estados y el multilateralismo".

"Es una mujer íntegra, humanista y justa, cuyos principios coinciden con los de la Carta de Naciones Unidas, al tener una visión de construcción de la paz y de defensa de los derechos humanos", destacó el texto.

Expresó también su agradecimiento a las autoridades brasileñas por colaborar conjuntamente en el desarrollo de la campaña, en referencia al respaldo del Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la candidatura de Bachelet.

En reiteradas ocasiones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su apoyo a la candidatura de la expresidenta chilena para liderar las Naciones Unidas, incluso cuando quedó rezagada en el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad.

Este sábado, Bachelet decidió retirar su candidatura, con la que aspiraba a suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato al frente de las Naciones Unidas concluye a finales de 2026.

En su mensaje, publicado en redes sociales, aseguró no arrepentirse de haber postulado para liderar el organismo internacional.

También agradeció "muy especialmente" a los presidentes de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, por haber respaldado su candidatura "desde el primer día con generosidad y convicción". EFE