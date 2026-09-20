Valeria Mazza no descarta una 'reboda' con Alejandro Gravier a dos años de sus 30 de casados: "¿Por qué no?"

18/09/2026 Valeria Mazza no descarta una 'reboda' con Alejandro Gravier a dos años de sus 30 de casados EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

Valeria Mazza atraviesa un momento especialmente familiar. La modelo argentina ha disfrutado de los últimos meses junto a su marido, Alejandro Gravier, y sus cuatro hijos, compaginando los viajes en familia con el seguimiento de la carrera deportiva de su hijo mayor. Una vida familiar que, pese a que sus hijos ya son adultos, continúa muy unida y marcada por los grandes momentos que comparten juntos.

La pareja, que contrajo matrimonio en 1998, se prepara además para una fecha muy especial: en dos años celebrarán sus 30 años de matrimonio. Una cifra redonda que podría convertirse en la ocasión perfecta para renovar sus votos y volver a pasar por el altar. Preguntada por esta posibilidad, Valeria no lo descarta y bromea con la idea: "Ahí está, ¿por qué no? Las rebodas, pero con el mismo, con otro no vale".

PUBLICIDAD

La modelo también ha contado cómo ha sido su verano en familia, marcado por los viajes y, especialmente, por el deporte. Con un hijo de 27 años y una hija pequeña que ya ha cumplido 18, Valeria reconoce que sus planes familiares han cambiado, aunque siguen encontrando momentos para estar todos juntos. "Totalmente, yo tengo mi hijo mayor, tiene 27 años y mi hija menor 18, así que imagínate", explicaba.

Durante los últimos meses, la familia ha recorrido distintos destinos. "Anduvimos dando vueltas un poco por diferentes playas europeas, y después nos fuimos a Argentina, que allí es invierno, estuvimos esquiando", relataba. Un viaje que tuvo como protagonista a Tiziano, el hijo mayor de la pareja, que ha hecho carrera en el mundo del esquí: "Tiziano es el gran campeón de esquí, estuvo en los Juegos Olímpicos y todo".

PUBLICIDAD

Precisamente, Valeria y Alejandro han estado acompañándolo durante parte de su temporada deportiva. "Estuvimos acompañándolo un poco a él en el tour de Sudamérica", contaba la modelo, que se mostraba feliz por poder compartir con su hijo esta etapa tan importante. "La verdad es que es muy lindo", aseguraba, antes de explicar que acaba de regresar para disfrutar de unos días en España.