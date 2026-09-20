Inbonis ficha a Steven Pringle como responsable de análisis de crédito privado

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La agencia de calificación crediticia Inbonis ha fichado Steven Pringle como nuevo responsable de cobertura y análisis de crédito privado, según ha informado la firma.

Pringle era hasta este año responsable de Asia-Pacífico de la firma de análisis Gresb. Con anterioridad, desempeño cargos de responsabilidad en Pindan Capital y comenzó su carrera financiera en Deutsche Bank, trabajando en financiación estructurada con gestores de fondos europeos.

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El nombramiento se produce en el marco del plan estratégico presentado por Inbonis, con el que la compañía aspira a emitir 2.000 nuevos ratings de 'midcaps' europeas en los próximos dos o tres años y alcanzar alrededor de 3.500 calificaciones emitidas hasta 2028.

La agencia cuenta actualmente con unos 35 profesionales y prevé alcanzar una plantilla cercana a las 50 personas en el corto-medio plazo. Su presidente no ejecutivo es José Antonio Álvarez, actual vicepresidente de Banco Santander.

Inbonis está registrada ante la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y reconocida por el Eurosistema como Entidad de Evaluación del Crédito Externa (ECAI), y se presenta como agencia europea de referencia para pymes y 'midcaps', con vocación de contribuir a la unión de mercados de capitales en Europa.

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