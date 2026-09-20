'Cholo' Simeone: "Por más que te llames Mourinho, Pellegrini o Flick, no hay que pasar la línea"

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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que "no hay que pasar la línea" y que se requiere "tener cuidado" con lo que se comenta en una rueda de prensa "por más que te llames Mourinho, por más que te llames Pellegrini o por más que te llames Flick", tras la dura crítica del técnico del Real Madrid hacia el arbitraje del derbi.

"Somos respetuosos siempre con todo lo que opinan los demás. Entiendo que estamos en un lugar privilegiado, con una exposición muy grande como entrenadores y Mourinho, Flick, Pellegrini, yo o cualquier otro nombre. Necesitamos tener cuidado con lo que decimos", afirmó el 'Cholo' Simeone este domingo desde la sala de prensa del Riyadh Air Metropolitano.

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"Tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo. Y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llames Mourinho, por más que te llames Pellegrini o por más que te llames Flick, no va; no hay que pasar la línea", valoró el entrenador colchonero sobre las quejas de Mourinho.

De este modo esquivó el técnico argentino la polémica creada minutos antes por el entrenador madridista en la misma sala de prensa, pues a su juicio el equipo arbitral no mostró "dos tarjetas rojas claras" por las entradas de Cristian Romero a Jude Bellingham y de Kang-in Lee a Fede Valverde durante la primera mitad de un encuentro que terminó en 2-1.

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"El partido que vi fue un partido intenso, que lo controlamos en todo momento. Enfrentamos a un rival que tiene unas transiciones increíbles, que tiene extraordinarios futbolistas que obviamente juegan en su equipo y lo hacen muy bien. Controlamos casi todas las transiciones que pudieron haber tenido. En el segundo tiempo, solo en el fallo ese entre 'Cuti' y Marc [Pubill], que se chocan para Diomande, que tuvo esa situación y que Oblak la saca muy bien. Fue la única situación de peligro que atravesó el equipo, más el gol", analizó Simeone.

"Creo que el partido lo controlamos en todo momento desde el trabajo colectivo, desde lo defensivo, desde el trabajo colectivo, desde lo grupal, desde el juego, buscando dónde le podíamos hacer daño, que sabíamos que era por la derecha. Y vino el penal y vino el gol. No vamos a dejar de elevar el rendimiento del equipo ante todas estas situaciones que ustedes me quieren comentar", aludió al criticado arbitraje.

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"No me voy a poner a opinar. No opiné la otra vez cuando los penales en contra. Suelo no opinar porque la jugada ya pasó. Creo que habló el director de los árbitros, si no me equivoco, en el post-partido y dijo que la jugada del 'Cuti' no era expulsión. Ahora, si nos queremos detener en eso y no nos detenemos en lo que pasó en el partido, vale, es un juego y juguemos. Pero todos lo tenemos claro, el partido fue el partido. 11 contra 11, el equipo controló el partido; 11 contra 10, el partido lo ganamos. Y no hay mucho más", resumió el técnico rojiblanco.

Aun así, le volvieron a preguntar sobre acciones polémicas. "Estás buscando un título y yo la verdad que el título sinceramente no lo necesito. Hoy vivimos un partido emocionante, muy bueno. El equipo hizo un trabajo colectivo increíble, defendió muy bien. Vuelvo a repetir, defendió muy bien contra un equipo que tiene muy buenos jugadores. Vinícius, Mbappé, Diomande, Güler, Bernardo, Valverde, etc. juegan todos muy bien y el equipo logró contener. Eso se vio, ¿no? Vale. Porque, si no, nos quedamos con lo otro y jugamos el juego que nos invitan a jugar. O sea, vamos a hacer un juego donde juguemos todos", ironizó el 'Cholo'.

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"Tengo claro lo que hizo el equipo, tengo claro el partido que jugamos, tengo claro la alegría de nuestra gente una vez más, después de 15 años donde era difícil ganarle a Real Madrid, otra vez pudimos ganar un partido en casa, con nuestra gente, el derbi. Eso nos posiciona en un lugar muy bonito para disfrutar, para seguir creciendo como equipo. Esto no es simplemente más que un paso mínimo para seguir creciendo como equipo y lo estamos haciendo", agregó el entrenador argentino.

Luego habló sobre la reacción de las gradas tras la entrada al campo de Julián Álvarez. "A ver, tenemos una gente que es increíble. La gente del Atlético de Madrid es increíble, es increíble. No hay palabras de agradecimiento a todo lo que he podido atravesar en mi etapa de futbolista y en mi etapa ahora de entrenador. Son increíbles", señaló.

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"Cuando vos entregás lo que vos tenés, la gente te quiere. Y hoy Julián intentó. Le costó, le costó. Lo vamos a recuperar porque es un futbolista determinante para lo que el club necesita y lo que el club quiere. Y vamos a trabajar en consecuencia con él", apuntó sobre la 'Araña'.

Además, Simeone admitió estar "muy contento por Jonathan [David], que hoy volvió a hacer gol; en tres partidos, tres goles". "La verdad que eso pone la competencia interna en un lugar importante. Y necesitamos de todo para competir hasta donde podamos", elogió al ariete canadiense.

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"Sinceramente, nada importante, nada determinante porque la Liga es larguísima", estimó sobre qué significa este triunfo. "Como dije, es un punto positivo para el equipo porque está creciendo, porque viene desde el partido con la Real Sociedad a este partido creciendo. Necesitamos seguir trabajando, necesitamos estar involucrados como están involucrados todos", recalcó antes de alabar al capitán de la plantilla.

"¿Vieron a Koke? Treinta y pico de años, no juega de titular el partido de su vida de chiquito, el entrenador no te pone y entras así. Necesitamos de esos jugadores y ojalá que esos ejemplos que los tenemos acá todos los días los sigamos viendo los compañeros porque eso es el Atlético de Madrid. Nosotros somos eso y obviamente estamos compitiendo buscando mejorar", aseveró el 'Cholo'.

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Por último, le preguntaron si esto es punto de inflexión. "No. Creo que nosotros necesitamos del día a día, necesitamos el partido con el Alavés enfrentarlo con la misma ilusión que enfrentamos todos los partidos estos que fuimos jugando, no salirnos del partido a partido y saber cuál es nuestro destino, nuestra búsqueda y nuestro objetivo", zanjó.