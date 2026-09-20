Aumenta a tres el número de muertos en la región de Moscú por ataque nocturno de Kiev

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Moscú, 20 sep (EFE).- El número de los fallecidos por un ataque masivo de drones lanzados por las fuerzas ucranianas contra la región de Moscú en la noche pasada ha aumentado a tres, informaron las autoridades locales.

Según el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, en el hospital falleció un hombre, cuya mujer murió horas antes en el ataque ucraniano contra el edificio, donde vivía la pareja.

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Vorobiov agregó que la hija del matrimonio, de 15 años, resultó herida y se encuentra en un hospital.

La tercera víctima mortal es un anciano, que también se encontraba en su casa en el momento del ataque, que afectó al menos once localidades de la región de Moscú, según informaron previamente las autoridades.

El ataque masivo, que tiene lugar en el tercer y principal día de las elecciones legislativas en Rusia, también obligó a aplazar o cancelar casi 450 vuelos en los aeropuertos de la capital rusa.EFE