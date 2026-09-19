El suizo Granit Xhaka, investigado por presuntos certificados falsos de vacunación contra la COVID-19

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El capitán de la selección suiza de fútbol, Granit Xhaka, está siendo objeto de una investigación penal por la sospecha de haber obtenido certificados falsos de vacunación contra el coronavirus, según ha confirmado a la dpa la policía de la ciudad de Lucerna.

Según informan varios medios suizos, entre ellos el diario Blick, Xhaka recibió los certificados de su médico sin haberse vacunado. Al parecer, el médico también está siendo investigado por expedir certificados falsos.

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El portavoz de la fiscalía de Lucerna, Simon Kopp, afirmó que la investigación determinará "si existe una conducta relevante desde el punto de vista penal en relación con una posible obtención de una certificación falsa mediante engaño y/o falsificación de documentos".

Xhaka, que actualmente juega en el Sunderland inglés, contrajo el coronavirus en 2021 y a principios de 2022, según el Blick. El portavoz de Xhaka, Andreas Bantel, declaró a la agencia dpa que Xhaka no haría declaraciones públicas hasta después de haber sido interrogado por la fiscalía y que cuenta con la confirmación del médico que le trató de que fue vacunado en enero de 2022 y en noviembre de ese mismo año. Bantel afirmó que el jugador "está total y sin reservas a disposición de las autoridades y está cooperando con total transparencia".

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El caso se produce después de que el exseleccionador suizo de hockey sobre hielo Patrick Fischer revelara en primavera que acudió a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín con un certificado de vacunación contra el coronavirus falso. Fischer dimitió bajo presión y recientemente fue sancionado con cuatro años de inhabilitación por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF).