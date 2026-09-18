Zidane convoca a los madridistas Mbappé, Konaté y Camavinga y al culé Koundé en su estreno con Francia

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El seleccionador francés masculino de fútbol, Zinédine Zidane, ha incluido a Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté y Eduardo Camavinga, jugadores del Real Madrid, y a Jules Koundé, futbolista del FC Barcelona, en su primera convocatoria con los 'Bleus' para afrontar los cuatro primeros encuentros dentro de su grupo en la Liga de Naciones 2026-27.

Con una rueda de prensa desde la sede de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en París, el nuevo seleccionador, quien fue nombrado para ese cargo el pasado 28 de julio, dio a conocer este viernes su lista de 23 jugadores convocados para la primera concentración de la temporada.

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El antiguo entrenador del Real Madrid incluyó en dicha lista a Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga y Jules Koundé como únicos cuatro representantes de la Liga española, pero dejó fuera al también madridista Aurélien Tchouaméni, recién salido de una lesión muscular.

Destaca el regreso de Camavinga a una lista de los 'Bleus' tras no acudir a la última Copa Mundial de la FIFA por no tener respaldo suficiente del entonces seleccionador, Didier Deschamps. Ahora se ven aires de cierta renovación con Zidane al mando, empezando por la línea defensiva con la convocatoria de Jérémy Jacquet, central del Liverpool.

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Guillaume Restes, portero del Toulouse FC; Adrien Truffert, lateral izquierdo del AFC Bournemouth, Lucas Da Cunha, centrocampista del Como 1907; y Estéban Lepaul, delantero del Stade Rennais, son las principales novedades en el listado hecho público por 'Zizou' a la prensa.

Los demás elegidos por el flamante seleccionador fueron Mike Maignan y Robin Risser como porteros; Andy Diouf, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix y Dayot Upamecano como defensas; Rayan Cherki, Manu Koné, Adrien Rabiot y Warren Zaïre-Emery como mediocampistas; y Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Michael Olise como delanteros.

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La selección francesa está encuadrada en el Grupo A1 de la Nations League con Turquía, Bélgica e Italia. Jugará el 25 de septiembre ante los turcos en el Estadio Kocaeli de Izmit, luego se medirá a los belgas el 28 de septiiembre en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, después se enfrentará en casa al combinado italiano el 2 de octubre y por último recibirá también en Saint-Denis al combinado belga el 5 de octubre.