Zelenski lanza un grupo ocho países para elevar la cooperación en la región de los Cárpatos

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha lanzado este viernes en una cumbre en Kiev un nuevo formato de cooperación regional centrada en los Cárpatos que aspira a elevar las relaciones entre Ucrania, Rumanía, Serbia, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria y Hungría.

"Por primera vez, aquí en Ucrania, en nuestra zona de los Cárpatos, celebramos una cumbre que reúne a todos los Estados de los Cárpatos, así como a las regiones y comunidades de nuestros países", ha recalcado el líder ucraniano, quien ha bautizado este nuevo formato como el C8, en referencia a los ocho países de la región.

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"Esto marca el inicio de un movimiento que debería acercar aún más a nuestros países y crear otro marco sólido para la cooperación a nivel de la UE: seguridad, energía, una expansión significativa de la logística y la cooperación económica transfronteriza, así como un apoyo sustancial a nuestras comunidades", ha indicado Zelenski en una cita en la que han estado el primer ministro de Polonia, Donald Tusk; el presidente de Rumanía, Nicusor Dan; y el presidente de Serbia, Alexander Vucic, como principales líderes del grupo.

El dirigente ucraniano ha señalado que los Cárpatos "no dividen, sino que unen regiones a través de importantes rutas de transporte y logística". "Hemos desarrollado sólidos vínculos comerciales y energéticos transfronterizos, y estos son fundamentales para nuestros países", ha indicado, llamando a encontrar soluciones conjuntas a los retos en esta región.

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En todo caso, ha abogado por mejorar el transporte y la logística, haciendo hincapié en la necesidad de "acelerar la modernización de las carreteras y vías férreas".

"Necesitamos una movilidad militar que mejore nuestra capacidad de defensa. Necesitamos más instalaciones de almacenamiento, más energías renovables, el desarrollo de los minerales críticos de la región, vínculos comerciales más sólidos y una mayor cooperación en el sector manufacturero", ha expuesto, apostando por tener también más interconexiones energéticas.

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Todo ello debe ir aparejado de más inversión extranjera en la región, ha subrayado el presidente ucraniano, quien ha incidido en que los Cárpatos son "una puerta de entrada natural a Europa para las rutas procedentes del Cáucaso y Asia a través del mar Negro".