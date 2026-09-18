Agencias

Un dron alcanza una torre de refrigeración de la central nuclear rusa de Kursk

17/08/2024 La central nuclear de Kurks, en Rusia POLITICA EUROPA RUSIA ROSATOM
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El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de Naciones Unidas, ha informado este viernes de un ataque con dron registrado en una torre de refrigeración en la central nuclear rusa de Kursk, en el oeste del país.

"Se ha informado al OIEA de que la torre de refrigeración de una unidad del reactor de la central nuclear de Kursk, en la Federación Rusa, fue alcanzada por un dron en la madrugada del jueves", ha señalado en sus redes sociales.

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De acuerdo a lo indicado al organismo, la unidad se encontraba funcionando cuando fue recibió el impacto del dron, si bien este no generó ningún incendio y la actividad de la central no se vio alterada.

El OIEA ha recalcado que "todos los ataques contra instalaciones nucleares son inaceptables, ya que podrían poner en peligro la seguridad nuclear, independientemente del lugar en el que se produzcan" en palabras de su director general, Rafael Grossi, quien ha hecho un llamamiento a mantener "la máxima moderación militar para evitar el riesgo de un accidente nuclear".

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