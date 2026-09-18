Ryan Gerard, líder a mitad de torneo en Wentworth

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Redacción deportes, 18 sep (EFE).- El estadounidense Ryan Gerard lidera en solitario el Campeonato BMW PGA, el torneo del DP World Tour que se juega en Wentworth (Reino Unido), una vez completada la segunda de las cuatro rondas.

Gerard firmó este viernes una tarjeta de 65 golpes (7 bajo par) para 132 totales (-12) y para trepar hasta el liderato, con dos golpes de margen sobre el australiano Adam Scott y el italiano Filippo Celli, y tres menos que el dúo formado por el inglés Aaron Rai, colíder el jueves, y el español Manuel Elvira, autor de una segunda ronda de 66 con ocho birdies por dos bogeys.

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A cuatro impactos de cinco jugadores entre los que destacan el número 2 mundial, el norirlandés Rory McIlroy, y el español Nacho Elvira.

McIlroy entregó una tarjeta de 67 para subir en la tabla y presentar su candidatura en wentworth, donde no alcanzó el fin de semana el estadounidense Patrick Reed por una lesión en la mano izquierda. EFE

El español Jon Rahm quedó eliminado del torneo tras otra jornada nefasta al acabar con +5, para un total de +11 que le deja en el último lugar, en una de sus peores actuaciones en los diez años que lleva como profesional. EFE

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