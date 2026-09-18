Osasuna busca una reacción a su mala racha y el Rayo sus primeros puntos de visitante

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Pamplona/Madrid, 18 sep (EFE).- Osasuna, que encadena tres derrotas consecutivas y once goles encajados en este tramo, espera recomponerse mañana de esta mala racha en El Sadar frente a un Rayo Vallecano que aún no ha puntuado como visitante y sólo lo ha hecho en el 'exilio' de Butarque.

El conjunto navarro tiene como objetivo esta jornada recuperar sensaciones, evitar que la incertidumbre crezca alrededor del equipo y marcharse al parón con una victoria, puesto que no volverán a competir hasta el 11 de octubre, cuando visiten al Betis en Sevilla.

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Las dudas no sólo llegan por los resultados, sino también por la fragilidad defensiva mostrada en las últimas jornadas. Osasuna ha encajado once goles en sus tres últimos partidos, una cifra que contrasta con el único tanto recibido en los tres encuentros anteriores. Un cambio radical que ha condicionado al equipo y que obliga a recuperar cuanto antes la solidez atrás.

El objetivo pasa por encontrar una victoria balsámica que permita cambiar por completo el panorama y recuperar confianza. Después de siete jornadas, Osasuna suma diez puntos y busca en El Sadar el impulso necesario para afrontar el parón desde una posición más tranquila.

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Luis Miguel Ramis tendrá que volver a mover el banquillo. Con cuatro bajas —Rosier, Moi Gómez, Aimar Oroz y Jorge Herrando—, el técnico catalán podría devolver al once a varios futbolistas que fueron suplentes en el Metropolitano como Ante Budimir, Alejandro Catena, Jon Moncayola o Rubén García.

La principal incógnita está en la portería. Sergio Herrera podría recuperar su puesto, aunque también existe la posibilidad de que Aitor Fernández mantenga la titularidad después de su actuación ante el Atlético. El guardameta fue el mejor de Osasuna pese al 4-0, con siete paradas que evitaron un resultado todavía más abultado.

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Enfrente está el Rayo, que llega a este parón reforzado anímicamente por la victoria de hace sólo tres días frente al Espanyol y porque parece que el conflicto del estadio va llegando a su fin y el próximo partido como local lo disputarán por fin en Vallecas, algo que supone un punto de tranquilidad para la plantilla, sobre todo por el ruido exterior generado.

El equipo madrileño suma siete puntos en seis jornadas y todos esos puntos los ha sumado en su 'exilio' como local en Butarque (Leganés). Por contra, sus tres salidas frente al Sevilla, Barcelona y Real Madrid se han saldado con tres derrotas y once goles encajados.

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Cambiar la dinámica y empezar a puntuar como visitante es lo que quiere el Rayo, que también quiere llegar al parón por los compromisos de selecciones en mitad de tabla y sin los agobios propios del descenso, pese a estar aún en el inicio del campeonato.

Para este partido, Beñat San José sigue teniendo varias bajas. Por lesión no están disponibles el defensa neerlandés Jozhua Vertrouwd, el atacante angoleño Randy Nteka, el portero argentino Augusto Batalla y el extremo Isi Palazón, que está en la última fase de recuperación.

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La buena noticia para el técnico vasco es que recupera al mediapunta Jorge de Frutos tras cumplir dos partidos de sanción y que podría volver al once titular en lugar del extremo georgiano Giorgi Tsitaishvili como única novedad en el equipo inicial.

- Alineaciones probables:

Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Iker Muñoz, Del Castillo; Rubén García, Budimir, Dubasin.

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Sadick, Pedrosa; Pedro Díaz, Pathé Ciss; De Frutos, Unai López, Álvaro; Camello.

Estadio: El Sadar, de Pamplona.

Hora: 14.00 horas (12.00 GMT).

Pamplona, 18 sep (EFE).- El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, pidió este viernes “atrevimiento y rabia” a sus jugadores con vistas al choque de mañana ante el Rayo Vallecano, justo antes del parón por selecciones.

“Es importante el focalizar en el partido de mañana. Tener la cabeza en saber que somos capaces de sumar esos tres puntos, que sería para irnos al parón con un refuerzo importante a todo lo que trabajamos y, para ellos, un premio”, reconoció el preparador sobre la importancia del choque, al que llegan después de caer ante el Atlético de Madrid (4-0).

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En la rueda de prensa previa a la cita ante el Rayo trasladó tener “clarísimo" lo que el equipo debe "corregir". "Vamos a ir a por ello, porque el equipo es capaz de hacerlo. Tengo que dar con las teclas para que el piano suene un poquito mejor”, agregó.

Sobre los errores cometidos en defensa, Ramis dijo que se han centrado en ello durante la semana: “Es una cuestión, muchas veces no de actitud, sino de posicionamiento, de anticipar a situaciones del juego… dónde tengo que cerrar, hacer la cobertura. En definitiva, compenetrar un poco más esa estructura defensiva que hemos querido trabajar en cada uno de los partidos y saber que ese metro que no estamos teniendo, hay que tenerlo. Al rival no hay que dejarle pensar”.

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“Esa línea defensiva es la que estamos tratando de ajustar un poco más, con conceptos que queremos”, comentó sobre la zaga, añadiendo que les “están haciendo mucho daño con demasiado poco”.

“Tenemos dos porteros de mucho nivel. No hay un castigo de por medio. Simplemente, hay una decisión que tiene que ver con generar en ese puesto competitividad, nada más. Eso les hará crecer un poco más a los dos”, explicó sobre la posibilidad de una nueva titularidad para Aitor Fernández en detrimento de Sergio Herrera.

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Ramis trasladó a los medios su relación con la plantilla: “Ellos reciben con autocrítica todo lo que hablamos. Tienen posibilidad de expresarse en las charlas, con o sin video, y también por individual. Son capaces de hacerlo entre todos juntos”.

“Mañana hay que dar tres pasos adelante. Me gustaría, además de la reacción en la que el equipo se asiente bien en el campo y lo haga con confianza, que estén convencidos, que no se encojan. El rival tiene sus cualidades y deberemos contrarrestarlas. Lo que más me preocupa es que seamos nosotros mismos”, afirmó.

Ante la falta de gol, Ramis pidió “sumar más en juego dinámico". "El día del Espanyol generamos muchas ocasiones de centro, y no acertamos, pero ese tipo de situaciones, más otras que tenemos que sumar, se tienen que convertir en más situaciones de juego”, aseveró.