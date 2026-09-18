Lola Casademunt crea un oasis de ciudad con diseños eclécticos y versátiles en Madrid

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Madrid, 18 sep (EFE).- La firma Lola Casademunt llevó este viernes a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid su particular visión de la ciudad con 'City Oasis', una colección que nace del contraste entre el frenesí de una gran urbe y los momentos de pausa y tranquilidad que también se respiran, en una apuesta por el eclecticismo.

"Es una mezcla de colores, estampados, tejidos y texturas", dijo a EFE Maite Casademunt, directora creativa y presidenta de la firma, que presentó en el campus de la Universidad Nebrija en la capital española una propuesta pensada para una mujer que transita entre distintos escenarios a lo largo del día.

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La modelo española Vanesa Lorenzo abrió y cerró el desfile sustentado en una sastrería relajada con volúmenes fluidos y códigos urbanos, que son los ejes de una colección en la que vestidos mini, diseños ligeros, siluetas drapeadas y pantalones abombados, con diferentes proporciones permiten jugar con una feminidad "natural y actual".

El color se funde en los marrones, rosas y fucsias habituales de la firma, a los que esta temporada se suma un tono entre granate y berenjena que Casademunt identifica como una de las novedades de la colección y que aparece combinado con turquesa y fucsia y el lima, tonos vibrantes, muy intensos.

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Los estampados son otro de los ejes de 'City Oasis'. El animal print, uno de los códigos reconocibles de la firma, comparte espacio con motivos florales de inspiración artística y onírica y, especialmente, con las rayas, que aparecen en diferentes versiones y combinaciones.

"Me gusta la conexión de todo y sorprender un poco, que nada sea obvio ni evidente", explicó Casademunt.

Ese gusto por la mezcla se traslada también a los materiales.

Satenes, sedas salvajes, gasas y organzas aportan ligereza y movimiento frente al punto, el denim, el ante, el jacquard, el brocado, el popelín o la piel napa. Transparencias, bordados, flecos, plumas y pedrería añaden volumen y textura a las prendas, ha detallado Casademunt.

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Maxi joyas de inspiración étnica y animal, cinturones anchos, sandalias de tacón fino y maxi cuñas de esparto completan la propuesta, junto a bolsos en formato bombonera y con acabado de plumas o pelo.

En el mismo espacio, Custo Barcelona presentó 'Unexpected', una propuesta para hombre y mujer extensa con 59 modelos, marcada por las transparencias, los volúmenes fluidos y el trabajo artesanal.

La colección, presentada previamente en Nueva York con motivo del 30 aniversario del primer desfile de la firma en esa ciudad, introduce como novedad una paleta de tonos pastel, aunque mantiene el brillo como uno de los hilos conductores de la propuesta.

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Los vestidos son los protagonistas junto a conjuntos de pantalón, con piezas de punto acampanadas y elásticas, mientras que las siluetas experimentales buscan, indica Custo Dalmau, el director creativo de la marca, renovar la "genética" de la firma sin renunciar a su característica fusión de colores y materiales.

"La moda no es necesaria para vivir, es una emoción", sostuvo Dalmau.

Isabel Rodríguez Ramiro