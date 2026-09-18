Las claves de la tregua comercial Pekín-Washington ante el encuentro entre Xi y Trump

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Pekín, 18 sep (EFE).- China y Estados Unidos tratarán de apuntalar su tregua comercial durante la visita del viceprimer ministro chino He Lifeng a Nueva York, en un intento de evitar el regreso de parte de los aranceles y tasas recíprocas suspendidos en 2025 y de preparar el previsto viaje del líder chino, Xi Jinping, a Estados Unidos.

El viaje de He lo adelantó esta semana el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien dijo que se reuniría con él este fin de semana para abordar asuntos económicos y comerciales; Pekín, sin embargo, no ha confirmado todavía ni esa visita ni el eventual desplazamiento de Xi a Washington.

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Estas son las claves de una tregua vigente que ha rebajado la tensión entre las dos mayores economías del mundo, pero que no ha resuelto fricciones que volverán a estar sobre la mesa en la cumbre entre Xi y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La tregua vigente, que caducará el próximo 10 de noviembre, se pactó en la ciudad surcoreana de Busan en octubre de 2025, después de una escalada arancelaria equivalente a un bloqueo comercial mutuo de facto y tras una pausa provisional de 90 días acordada en mayo de ese año y prorrogada en agosto.

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Washington rebajó del 20 al 10 % los aranceles vinculados al tráfico de fentanilo, lo que redujo los aranceles medios aplicados a productos chinos del 57 al 47 %. Por su parte, Pekín suspendió durante un año un "arancel adicional" del 24 % sobre productos estadounidenses, aunque mantuvo en vigor otro gravamen adicional del 10 % sobre determinados bienes.

El pacto incluyó además la reanudación de parte del comercio agrícola, compromisos chinos para frenar el flujo de precursores químicos usados en la fabricación de fentanilo hacia EE. UU., la suspensión parcial de controles chinos a la exportación de tierras raras y la congelación temporal de tasas portuarias recíprocas.

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Dicha tregua convive, sin embargo, con un marco judicial que ha alterado parte de la política arancelaria de Trump. Los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo el pasado febrero, lo que contribuyó a una caída posterior de las tasas efectivas.

Washington sustituyó parte de ese esquema por un arancel global del 10 % bajo la sección 122, que expiró el 24 de julio, y por nuevos gravámenes de la sección 301 de hasta el 12,5 % sobre importaciones de unas 60 economías, entre ellas China.

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Según el Penn Wharton Budget Model de la Universidad de Pensilvania, la tasa arancelaria efectiva media de EE. UU. se situaba en el 6,7 % el pasado julio. Pero China seguía siendo, entre los principales socios comerciales, el país con la tasa efectiva más alta, del 22,8 %, dado el entramado arancelario acumulado durante los últimos años, con gravámenes heredados del primer mandato de Trump y de la presidencia de Joe Biden (2021-2025).

La inteligencia artificial se ha incorporado al paquete económico que rodea la visita de He. Según el medio Axios, EE. UU. está abierto a abordar con China los "riesgos compartidos" de la IA durante los contactos de este fin de semana.

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Bessent dijo al medio que EE. UU. "sigue siendo el líder en IA", pero que está dispuesto a hablar con Pekín sobre cómo evitar riesgos comunes y una "bifurcación" entre los sistemas tecnológicos de ambos países.

Helen Toner, analista de la Universidad de Georgetown citada por el portal ChinaFile, apuntó que Washington "no está convencido" de que Pekín se tome en serio los riesgos más graves de la IA, mientras China sospecha que EE. UU. emplea la seguridad como pretexto para "limitar su avance tecnológico", después de que directivos estadounidenses de empresas como Anthropic, OpenAI o X hayan alertado en los últimos días de los peligros de esta tecnología.

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Uno de los puntos más sensibles de la tregua es el régimen chino de controles a la exportación de tierras raras, materiales esenciales para sectores como defensa, automoción, energías limpias, semiconductores y tecnología avanzada.

China incorporó estos minerales a su contraofensiva comercial en abril de 2025, cuando restringió a nivel global la exportación de siete elementos del grupo y de imanes derivados, lo que provocó cuellos de botella en cadenas industriales. El acuerdo de Busan incluyó la suspensión parcial de esos controles, pero Pekín conserva esta baza negociadora. EFE

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