El Banco de Japón eleva al 1,25% el tipo de interés de referencia, su mayor nivel en 31 años

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El Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha seguido el camino marcado por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos y ha decidido este viernes aumentar en 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia, que pasará a ser del 1,25%, su mayor nivel desde 1995, según ha anunciado este viernes la institución.

La decisión, esperada por los mercados, ha sido adoptada por una amplia mayoría de 7 a 2, y se ha visto motivada por la subida "moderada" de la tasa interanual del IPC de referencia, que excluye los alimentos frescos.

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En su análisis, el Banco de Japón señala que este incremento de la inflación de referencia es consecuencia del trasvase de costes entre empresas y del traslado de la subida salarial a los precios.

Según consta en la declaración emitida tras su reunión de política monetaria, el banco central nipón señala que la subida del precio del petróleo y la debilidad del yen, unidas a la fuerte presión ejercida por el sector de la Inteligencia Artificial (IA), continúan encareciendo el índice de precios empresariales a escala nacional.

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En paralelo, la subida de los costes de transacción interempresariales ha comenzado a trasladarse de forma progresiva a los consumidores finales.

Así, apunta la institución, la traslación del aumento de los salarios a los precios finales de venta ha consolidado una ampliación gradual de las lecturas del IPC de referencia, aproximando la tasa de inflación subyacente al objetivo fijado del 2%.

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El organismo alerta de que persisten diversos factores de riesgo para las perspectivas centrales de la economía nipona, entre los que cita la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo, las oscilaciones en los mercados de divisas y el dinamismo en torno a la IA.

CONDICIONES FINANCIERAS "HOLGADAS"

Asimismo, la entidad advierte del riesgo potencial de que la tasa subyacente sobrepase el objetivo del 2% si las empresas mantienen su comportamiento agresivo en la fijación de salarios y precios.

No obstante, el Banco de Japón remarca que las condiciones financieras del país siguen siendo "holgadas", destacando tipos de interés reales reducidos -especialmente en los tramos a corto y medio plazo-, un incremento continuo en la demanda de crédito empresarial y un entorno idóneo para la emisión de bonos y papel comercial.

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Ante este escenario, el Banco de Japón ha considerado adecuado recalibrar el grado de acomodación monetaria para encauzar el objetivo del 2% de forma sostenible, garantizando que el entorno financiero seguirá siendo expansivo tras el ajuste de tipos.

De cara al futuro, la institución avanzó que continuará elevando los tipos de interés oficiales conforme evolucione el contexto macroeconómico y de precios.

No obstante, el ritmo y el momento concreto de las próximas decisiones dependerán de la confirmación de las previsiones y de la gestión de riesgos, con la meta prioritaria de consolidar la inflación subyacente en el entorno del 2% para evitar desequilibrios en el crecimiento.

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EL IPC ACELERARÁ SU CRECIMIENTO A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO

De acuerdo con las proyecciones de la entidad, el IPC acelerará su incremento interanual claramente por encima del 2% a partir de la segunda mitad de este año, arrastrado por el impacto persistente de los precios de la energía, los semiconductores y la depreciación del yen sobre los bienes duraderos.

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Con posterioridad, el efecto del crudo irá perdiendo tracción, desacelerando el crecimiento de los precios nuevamente hacia el objetivo del 2% al cierre del periodo de proyección del informe de perspectivas.

Los dos miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central que no apoyaron la decisión de subir los tipos alegaron para ello que la economía nipona no presenta una fortaleza suficiente y que la inflación aún no se ha consolidado por encima del objetivo.

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