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La tasa de paro de Argentina sube una décima en el segundo trimestre, hasta el 7,9%, e iguala máximos de 2025

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La tasa de desempleo de Argentina subió en el segundo trimestre al 7,9% desde el 7,8% de los tres meses anteriores, lo que equivale a igualar el registro del primer trimestre de 2025, según se desprende de los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En comparación con el mismo trimestre de 2025, la cifra se elevó en tres décimas desde un 7,6%. La agencia, a diferencia de en otras ocasiones, no ha considerado ni la variación interanual ni la intertrimestral como "estadísticamente significativas".

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El Indec ha constatado la existencia de una brecha de género de nueve décimas entre el porcentaje de mujeres en situación de desempleo (8,4%) y el de hombres (7,5%), encontrándose este último grupo por debajo de la media nacional. Así, el total de ciudadanos en paro al cierre del trimestre ascendió a 1,164 millones.

De su lado, la tasa de actividad repuntó tres décimas y la de empleo dos, hasta el 48,9% y el 45%, respectivamente. Sin embargo, la subocupación creció hasta el 11,5%, cuatro décimas más.

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