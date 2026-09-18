La tasa de paro de Argentina sube una décima en el segundo trimestre, hasta el 7,9%, e iguala máximos de 2025

Guardar

La tasa de desempleo de Argentina subió en el segundo trimestre al 7,9% desde el 7,8% de los tres meses anteriores, lo que equivale a igualar el registro del primer trimestre de 2025, según se desprende de los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En comparación con el mismo trimestre de 2025, la cifra se elevó en tres décimas desde un 7,6%. La agencia, a diferencia de en otras ocasiones, no ha considerado ni la variación interanual ni la intertrimestral como "estadísticamente significativas".

PUBLICIDAD

El Indec ha constatado la existencia de una brecha de género de nueve décimas entre el porcentaje de mujeres en situación de desempleo (8,4%) y el de hombres (7,5%), encontrándose este último grupo por debajo de la media nacional. Así, el total de ciudadanos en paro al cierre del trimestre ascendió a 1,164 millones.

De su lado, la tasa de actividad repuntó tres décimas y la de empleo dos, hasta el 48,9% y el 45%, respectivamente. Sin embargo, la subocupación creció hasta el 11,5%, cuatro décimas más.