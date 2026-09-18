La oposición redoblará la presión hacia Robles y Marlaska en el Congreso con una batería de preguntas sobre Ceuta

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La oposición redoblará el próximo miércoles en el Congreso la presión sobre los ministros de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con una nueva batería de preguntas sobre la gestión de la crisis de Ceuta, a las que se sumará una interpelación del PP a la titular de Defensa, mientras Vox hará lo propio con el responsable del mando único, Ángel Víctor Torres.

La sesión de control no contará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comunicado al Congreso que no podrá asistir porque estará en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Igualmente, nueve ministros han comunicado que tampoco irán al Pleno del miércoles por coincidir con otros compromisos.

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Ante esta estas ausencias, el peso de la sesión se centrará en los ministros de Defensa e Interior, que desde el inicio de la crisis han mantenido diferencias, especialmente sobre la existencia o no de avisos previos a la entrada masiva.

Robles sostuvo que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había hecho su trabajo y trasladado información a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, mientras Marlaska remarcó que ningún informe había anticipado una entrada de la magnitud que finalmente se produjo, una tesis a la que se adherió el resto del Ejecutivo.

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Los documentos posteriormente desclasificados confirmaron que el CNI comunicó el 29 de julio la existencia en redes de un llamamiento para un "asalto por valla y mar" y trasladó información a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil, aunque el propio Centro precisó que esos datos no permitieron anticipar "la magnitud y naturaleza" de lo ocurrido al día siguiente.

Hace unos días, en un intento de zanjar la polémica, Robles abrió la puerta a la autocrítica cuando indicó que "todo se puede hacer mejor". Pese a ello, volverá a ser el centro de la atención mediática en el Congreso, sobre todo después de su ausencia la semana pasada y de las interpretaciones que dieron sus escasos aplausos durante la comparecencia extraordinaria de Sánchez por la crisis a principios de mes.

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"¿VA A DECIR LA VERDAD ALGUNA VEZ?"

De esta forma, la titular de Defensa concentrará el miércoles cuatro de las preguntas sobre Ceuta. La vicesecretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, quiere saber si cree que puede estar "orgullosa de su trabajo"; la parlamentaria Sofía Acedo le preguntará si "de verdad merece la pena", y su compañero Agustín Conde le planteará si va a "decir la verdad alguna vez".

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Por su parte, el diputado de Junts Isidre Gavín i Valls preguntará si considera que el Gobierno español puede garantizar "una gestión eficiente de la crisis de seguridad".

Además, el PP interpelará a Robles específicamente sobre la gestión de su Ministerio durante la crisis de Ceuta, una iniciativa que permitirá a los 'populares' presentar posteriormente una moción para su votación en el último pleno del mes.

MARLASKA, TRAS SER REPROBADO

Por su parte, el ministro del Interior afrontará tres preguntas apenas una semana después de que el Pleno del Congreso le reprobara por la gestión de la crisis de Ceuta y reclamara a Sánchez su cese.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, preguntará al ministro si cree que "Ceuta es una ciudad segura", mientras que la portavoz de Interior de los 'populares', Ana Belén Vázquez, quiere saber si es "eficaz" su política de fronteras. Además, el diputado de UPN, Alberto Catalán, será todavía más directo: "¿Por qué no dimite?".

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También deberá responder por la crisis el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado del mando único creado por el Gobierno tras declarar la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta.

¿A QUÉ SE DEDICA EL MANDO ÚNICO?

El diputado del PP Borja Sémper le preguntará "¿a qué se dedica usted?", pasados casi dos meses del inicio de la entrada masiva, mientras que Jaime de Olano quiere saber si "está el Gobierno preparado".

Vox dirigirá además a Torres una interpelación urgente sobre las medidas adoptadas en relación con la situación de interés para la seguridad de la ciudad autónoma.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recibirá otras dos preguntas. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, le planteará "¿hasta dónde va este Gobierno?", mientras que la portavoz de Vox, Pepa Millán, le formulará una cuestión similar: "¿Hasta dónde piensan llegar?".

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IGUALDAD Y LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES

La crisis de Ceuta llegará igualmente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. El portavoz de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, le preguntará: "¿Hay mujeres de primera y de segunda, ministra?".

Redondo visitó Ceuta el pasado 7 de septiembre y emplazó al Gobierno de la ciudad autónoma a colaborar en la búsqueda de espacios temporales seguros para las personas migrantes, "en especial para mujeres y niñas", después de mantener reuniones con representantes institucionales, policiales y servicios de atención a víctimas.

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El PP, por su parte, ha venido reclamando al Ministerio que garantice también la seguridad de las mujeres ceutíes y ya cuestionó a Redondo en la anterior sesión de control sobre si las mujeres podían considerarse seguras en la ciudad autónoma. La ministra respondió entonces que sí y rechazó que se "demonice a todo un pueblo", señalando que entre los investigados por agresiones también había españoles.