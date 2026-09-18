La NASA analiza crisis climática con innovador centro de datos de la Tierra en Puerto Rico

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Esther Alaejos

San Juan, 18 sep (EFE).- El primer Centro de Información sobre la Tierra en español, inaugurado en Puerto Rico por el EcoExploratorio y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), ayudará a buscar soluciones al cambio climático tras analizar datos de diversos desastres naturales de todo el mundo en los últimos 15 años.

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"La NASA aprendió de Puerto Rico y evolucionó su ciencia dado el legado de todos los desastres que hemos vivido en los últimos 10 años. Y de esos eventos se sufrió pero también se aprendió", explica a EFE el puertorriqueño Miguel O. Román, subdirector de Atmósferas y Sistemas de Datos de la División de Ciencias del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Esta iniciativa abre sus puertas al público mañana, sábado, en el EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, ubicado en el centro comercial Plaza Las Américas de San Juan, nueve años después de que el huracán María causara 2.975 muertos debido al colapso de la infraestructura y de la red eléctrica.

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"Esta vez el mapa tenía nombres que yo conocía", rememora visiblemente emocionado Román, al enseñar el plano satelital que tuvo que "mirar tres veces" en 2017 porque mostraba el servicio eléctrico devastado tras el paso de María.

Por su parte, la meteoróloga y fundadora del EcoExploratorio, Ada Monzón, recuerda que Puerto Rico fue clasificado en "el 2017-2018 como el país más afectado por el cambio climático en el mundo".

Después de sufrir el embate de María, la isla fue sacudida por dos terremotos de magnitud 5,8 y 6,4 en 2020 y el huracán Fiona de categoría 1 en 2022.

"Si nosotros no somos capaces de aprender de las lecciones de María y movemos a Puerto Rico a darle un futuro de mayor esperanza y de mayor herramienta para trabajar con nuestros problemas, realmente hemos perdido una gran oportunidad", enfatiza Monzón.

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Por ello, la meteoróloga resalta que la NASA no solamente estudia el espacio, la Luna, Marte y el sistema solar, sino que también analiza la Tierra para poder encontrar soluciones a los problemas del cambio climático.

"También tenemos un centro de adiestramiento de fuerzas naturales que complementa desde lo que se ve del espacio a lo que vivimos con los riesgos en la Tierra", detalla Monzón, quien subraya que es "un orgullo y un privilegio" tener este centro porque demuestra la capacidad del EcoExploratorio para ser un centro científico "para el mundo y sobre todo para la zona de habla hispana".

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A partir de este fin de semana estará disponible para todo el público el foro científico 'La Tierra de Noche: Exploración, Ciencia e Inspiración' con actividades educativas.

"A través de nuestra iniciativa de acción queremos que el público forme parte de esa evolución de nuestra agencia", remarca Román sobre el proyecto que abarca un gran abanico "de conocimientos científicos", desde comparaciones de impactos de inundaciones que ocurrieron hace 30 años y las actuales, hasta el contenido de misiones satelitales.

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Como el proyecto 'Black Marble' de la NASA que reúne un conjunto de datos e imágenes satelitales sobre la iluminación nocturna de la Tierra con alta precisión a través de la radiometría de imágenes en el espectro visible e infrarrojo (VIIRS, por sus siglas en inglés) a bordo de los satélites Suomi NPP, NOAA-20 y NOAA-21.

Un avance científico que permitió analizar los apagones que se produjeron después del huracán Melissa, que azotó Jamaica en 2025, o que en España ayudó a documentar los impactos del gran apagón de ese mismo año, datos que son accesibles en la página web www.earth.gov.

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"Tenemos que ser parte de los cambios, agentes de cambio en nuestras comunidades", sentencia Monzón. EFE

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