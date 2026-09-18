La Liga Árabe condena el ataque hutí con drones que mató a una persona al este de La Meca

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El Cairo, 18 sep (EFE).- La Liga Árabe condenó este viernes el ataque con drones que lanzaron en la víspera los rebeldes hutíes del Yemen contra la provincia saudí de Taif, al este de La Meca, y que causó la muerte de un ciudadano yemení y dejó dos personas heridas, una de ellas en estado crítico, según las autoridades saudíes.

En un comunicado, el organismo panárabe compartió sus "más sentidas condolencias" a la familia de la víctima, así como al Gobierno y al pueblo de Arabia Saudí, y deseó una pronta recuperación a los heridos.

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Asimismo, subrayó que la continuidad de este tipo de ataques contra territorio saudí supone una amenaza para la seguridad del reino y de sus ciudadanos, además de contribuir a agravar la tensión y la escalada que atraviesa la región.

También destacó que la seguridad y la estabilidad de Arabia Saudí forman "parte integral de la seguridad nacional árabe" y reiteró el rechazo categórico a estos ataques.

En la nota, la Liga Árabe exigió el cese inmediato de las acciones contra el territorio saudí y reafirmó la "plena solidaridad" de la organización con Riad, así como su apoyo ante cualquier agresión.

El pronunciamiento se produce un día después de que la Defensa Civil saudí informara de la muerte de un residente de nacionalidad yemení por la metralla de un dron interceptado y destruido por las fuerzas saudíes en la provincia de Taif, al este de La Meca.

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Los hutíes no han reaccionado hasta ahora al ataque registrado en Taif, situada en el suroeste de Arabia Saudí y al este de La Meca, la ciudad más sagrada del islam.

El incidente tuvo lugar poco después de que Riad acusara a los hutíes de haber lanzado un dron contra La Meca, acusación que los insurgentes yemeníes negaron.

En los últimos días, los hutíes han intensificado sus ataques contra Arabia Saudí, país que desde hace más de una década lidera una coalición militar que interviene en el conflicto yemení contra los insurgentes.

Los rebeldes, respaldados principalmente por Irán, han reivindicado diversos ataques contra instalaciones energéticas y militares saudíes desde la ruptura, el pasado julio, de la tregua de facto entre las partes que había sido mediada por Naciones Unidas en 2022. EFE

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