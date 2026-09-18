Agencias

Jessica Bueno sorprende con su opinión sobre el protagonismo de Lola García en el concierto de Isabel Pantoja

18/09/2026 Jessica Bueno en el 20º aniversario de los premios Escaparate este jueves en Sevilla EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
18/09/2026 Jessica Bueno en el 20º aniversario de los premios Escaparate este jueves en Sevilla EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
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La revista Escaparate ha celebrado con una exclusiva fiesta el 20º aniversario de sus icónicos premios este jueves en Sevilla y, como no podía ser de otra manera, han sido numerosos los rostros conocidos que no se han querido perder esta noche tan especial capitaneada por Mario Niebla del Toro: Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, Gloria Camila, Anabel Pantoja, Raquel Bollo, Norma Duval, Ágatha Ruiz de la Prada... y Jessica Bueno, que dejando a un lado las diferencias que ha tenido con Kiko Rivera en los últimos tiempos ha sorprendido con su apoyo a Lola García ante las críticas por su protagonismo en el concierto de Isabel Pantoja en Canarias al subirse al escenario a bailar junto a la tonadillera y conseguir eclipsar a su 'suegra' en ciertos momentos del show.

"No he podido ver el concierto, pero seguramente que habrá sido espectacular como todos los que hace" ha expresado, revelando que le parece "genial que le haya dado esa oportunidad a Lola y que muestre su apoyo hacia ella en este momento tan especial". "No, no voy a opinar nada sobre eso, no tengo nada que decir. Ahí tenéis a Anabel, preguntarle a ella" ha esquivado cuando la prensa ha querido saber qué le parece que se tache a la bailarina de "aprovechada" y qué opina de lo bien que se lleva con la artista a pesar del poco tiempo que lleva con Kiko.

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En cuanto a cómo se encuentra ella, Jessica nos ha contado que está deseando mudarse a su nueva casa, cuya reforma continúa ultimando: "Ya falta menos, espero que pronto. Al final la reforma es lo que tiene. Parece que cuando va a llegar el momento de mudarte siempre hay algo que arreglar o alguna última cosa que hay que dejarlo mejor. Y parece que nunca llega el momento, pero llegará" ha comentado con una sonrisa.

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