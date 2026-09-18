Isabel Rodríguez suscribe un acuerdo con Facua de información, formación y orientación en vivienda

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha suscrito este viernes un acuerdo con la organización Facua-Consumidores en Acción para colaborar en el acceso de la ciudadanía a la información, formación y orientación en materia de vivienda.

El acuerdo ha sido firmado por la ministra Isabel Rodríguez y la presidenta de Facua, Olga Ruiz, acompañadas por el subsecretario del Ministerio, Pablo Torres, y el vicepresidente de Facua, Miguel Ángel Serrano.

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Según ha explicado el Ministerio a través de un comunicado, el acuerdo incluye desarrollar campañas informativas para la difusión de la Ley de Vivienda, la divulgación del teléfono gratuito 047 y un mayor conocimiento sobre la protección de consumidores vulnerables.

También se busca reforzar la calidad y fiabilidad de la información pública, a través de contenidos contrastados y verificados que contribuyan a una correcta interpretación de la normativa.