Irán afirma que ha atacado otro petrolero por tratar de cruzar Ormuz sin su permiso

Guardar

Teherán, 18 sep (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este viernes que ha atacado un petrolero con bandera de Togo cuando trataba de “cruzar ilegalmente” el estrecho de Ormuz, en el último caso de agresiones a buques en el estratégico paso.

“Anoche, el petrolero Trend, con bandera de Togo, intentó atravesar ilegalmente el estrecho de Ormuz con la instigación y el engaño del Ejército estadounidense, responsable de asesinatos de niños, pero fue alcanzado y detenido tras declararse un incendio”, indicó en un comunicado el comandante en jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, Ali Azmaei.

PUBLICIDAD

El militar advirtió una vez más que los buques que traten de cruzar Ormuz sin su permiso “no tendrán otra consecuencia que la destrucción”.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó anoche de un “incidente de seguridad” cerca de la costa de Omán, pero no ofreció más detalles.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra el 28 de febrero y lo ha convertido en principal medida de presión en el conflicto ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, exige los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso y ataca a buques que tratan de saltarse su bloqueo.

PUBLICIDAD

Estados Unidos ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio.

En el último mes, Irán y Estados Unidos han atacado buques en la zona en su pulso por el control de la estratégica vía por la que transitaba un 20 % del crudo mundial antes de la guerra. EFE