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Infografías del viernes 18 de septiembre de 2026

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL - La inteligencia artificial avanza, pero también crece la inquietud sobre su impacto laboral. En 34 de 37 países analizados por Pew Research Center predomina la expectativa de que la IA provocará más pérdida que creación de empleos durante las próximas dos décadas.

CICLISMO MUNDIAL - Arranca el Mundial de ciclismo con las pruebas contrarreloj.

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FÚTBOL LIGA - El derbi Atlético de Madrid-Real Madrid en cifras. EFE

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