Gibson crea una réplica de la afamada guitarra de Gustavo Cerati, vocalista de Soda Stereo

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Miami (EE.UU.), 18 sep (EFE).- Una réplica de una de las guitarras del argentino Gustavo Cerati, legendario vocalista del grupo argentino de rock en español Soda Stereo, fue lanzada este viernes por Gibson Custom en colaboración con sus herederos para honrar la memoria del fallecido músico.

La compañía, que inauguró este mes el Gibson Garage Miami en Wynwood, detalló que se trata de una edición limitada de sesenta unidades que busca preservar uno de los instrumentos asociados a la historia de Soda Stereo y a la carrera en solitario del artista (1959-2014).

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Se trata de una Gibson ES-335 de 1965, que rememora la guitarra que el músico adquirió a mediados de los años noventa en Nueva York y que utilizó durante algunos de los momentos más destacados de su trayectoria, entre ellos la presentación en el MTV Unplugged en 1996, la gira de despedida 'El último concierto' en 1997 y el reencuentro de la banda argentina para 'Me verás volver' en 2007.

El instrumento también acompañó a Cerati durante la etapa de su álbum 'Bocanada' y en presentaciones internacionales, como el concierto Live Earth de 2007, en el que compartió escenario con Shakira.

Nacido en Buenos Aires en 1959, Cerati fue cantante, guitarrista y principal compositor de Soda Stereo, banda que contribuyó a expandir el rock en español por Latinoamérica durante las décadas de los recientes años ochenta y noventa.

Tras la separación inicial del grupo en 1997, el intérprete y cantautor argentino desarrolló una carrera en solitario en la que exploró el rock electrónico y experimental a través de discos como 'Bocanada' y 'Ahí vamos'.

Cerati murió en 2014, a los 55 años, tras permanecer cuatro años en coma después de sufrir un accidente cerebrovascular. Su obra con Soda Stereo y como solista mantiene una influencia en distintas generaciones de músicos latinoamericanos.