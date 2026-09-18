Expareja del argentino Cerimedo declara como testigo en el caso de enriquecimiento ilícito

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La Paz, 17 sep (EFE).- La abogada y operadora política Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, declaró este jueves ante la Fiscalía de Bolivia en el caso de supuesto enriquecimiento ilícito por el que el estratega cumple detención preventiva en un penal en el altiplano del país.

Beller se presentó ante las autoridades, en la ciudad oriental de Santa Cruz, en medio de un operativo con fuertes medidas de seguridad para ofrecer una declaración que duró alrededor de tres horas y tras la cual se retiró sin hablar a la prensa.

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Su abogado, Jerjes Justiniano, dijo a los medios que Beller declaró "en calidad de testigo" y que la Fiscalía formuló alrededor de un centenar de preguntas que "todas" fueron respondidas por su defendida.

Justiniano también mencionó que los abogados de Cerimedo plantearon un "contrainterrogatorio", por lo que el testimonio de Beller "ya es una prueba" en este proceso judicial.

Horas antes de su declaración ante el Ministerio Público, Beller publicó un mensaje en sus redes sociales en el que mencionó que esta jornada se cumple un mes del ataque armado que sufrió y por el que Cerimedo fue inicialmente detenido, acusado de feminicidio en grado de tentativa.

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En su mensaje, la mujer reafirmó que Cerimedo intentó silenciarla "para evitar que hablara y denunciara" presuntos hechos de corrupción y manejos irregulares de "asuntos públicos".

También denunció ser blanco de una "revictimización comunicacional" y que tras sobrevivir al ataque intentaron convertirla en "culpable".

"Por eso sigo hablando. No por venganza. No para construir una historia, sino para buscar justicia. Hablo porque sobreviví y porque tengo el deber de contar lo que sé para desenmascarar a estos corruptos", añadió.

El viernes, Cerimedo afrontará una audiencia virtual que se realizará en Santa Cruz, por el caso de intento de feminicidio contra Beller, en el que la Fiscalía solicitará la "incautación de la información digital" del teléfono y la computadora de Cerimedo, dijo la defensa de Beller.

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Cerimedo está detenido en Bolivia desde el 18 de agosto y enfrenta una investigación por intento de feminicidio contra Beller y una causa por violencia de género por hechos del mes de julio.

Por el caso de presunto enriquecimiento ilícito, Cerimedo fue trasladado de un penal de Santa Cruz a otro en La Paz.

Los procesos contra Cerimedo han puesto bajo la lupa la relación que tuvo con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, después de que sus detractores, entre ellos el expresidente Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente Edmand Lara, afirmaran que fue asesor personal del mandatario.

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Cerimedo admitió que es amigo de Paz, pero sostuvo que su colaboración fue informal, que nunca tuvo un contrato ni fue funcionario del Estado y negó haber influido en el Gobierno.

El argentino formó parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.