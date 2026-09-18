Detenido en Michoacán 'El Señor de la T', señalado como coordinador regional del CJNG

Guardar

Las autoridades de México han anunciado este jueves la detención en el estado de Michoacán de Manuel Alejandro 'N', alias 'El Señor de la T', quien ha sido señalado como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región y a quien se relaciona con delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

La captura ha sido resultado de un operativo conjunto en el que han participado la Fiscalía General del Estado de Michoacán, las Secretarías de Seguridad Pública estatal, Defensa Nacional, Marina (SEMAR) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Fiscalía General de la República (FGR).

PUBLICIDAD

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, 'El Señor de la T' desarrollaba actividades delictivas en la zona del Bajío michoacano, particularmente en los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

Asimismo, fuentes de seguridad consultadas por el diario 'El Milenio' han señalado además un posible vínculo del detenido con el asesinato del síndico de Penjamillo y con la desaparición de una expresidenta municipal de Angamacutiro.

Tras su detención, Manuel Alejandro 'N' ha sido trasladado a Morelia, donde ha quedado a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento correspondiente.

García ha explicado que la captura se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y ha asegurado que las autoridades mantendrán las acciones dirigidas a debilitar a los grupos delictivos que representan una amenaza para las familias los sectores productivos de Michoacán.

PUBLICIDAD

A este respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ha dado a conocer apenas unas horas más tarde otras detenciones vinculadas con la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Así, en una publicación en redes sociales, el funcionario a informado de un operativo llevado a cabo en Guadalajara, en el estado de Jalisco, en el que han sido detenidos Mario 'N', alias 'El Fiera, y Juvenal 'N', alias 'El Coreano'.

PUBLICIDAD

Ambos contaban con órdenes de arresto por delitos de extorsión agravada, homicidio y organización criminal. De acuerdo con las autoridades, la organización a la que pertenecían realizaba "comunicaciones extorsivas" dirigidas a 77 entidades del sector cárnico, sirviéndose de plataformas de Internet para dificultar su localización.

Los trabajos de Inteligencia e investigación en curso han permitido ubicar a los dos sospechosos y ejecutar las órdenes de captura que pesaban en su contra, elevando a ocho el número de integrantes de esa organización delictiva que operaba en Tabasco.

PUBLICIDAD