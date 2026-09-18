Agencias

El IBEX 35 pierde un 1,6 %, la mayor caída desde julio, pero mantiene los 19.500 puntos

Guardar

Madrid, 18 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, IBEX 35, perdió este viernes un 1,6 % lastrado por las caídas en Wall Street y en una jornada marcada por la "cuádruple hora bruja", donde vencen futuros y opciones sobre índices y acciones, y que genera más volatilidad en el mercado.

En la que es su mayor caída desde julio, el selectivo español cedió 318 puntos, aunque logró mantener el nivel de los 19.500.

PUBLICIDAD

La bolsa española despide la semana con pérdidas superiores al 1,6 % y se queda en los 19.513 puntos. Pese a los descensos de este viernes, en lo que va de año, el IBEX 35 se revaloriza un 12,75 %.

La bolsa española arrancaba la jornada con retrocesos del 0,15 %, que se fueron incrementando hasta el cierre, en una sesión en la que el Banco de Japón subió los tipos de interés, tal y como descontaba el mercado, y en la que el petróleo cae un 0,22 % hasta los 104,60 dólares el barril.

PUBLICIDAD

De los grandes valores, Telefónica perdió un 4,77 %; Santander, un 3,3 %; BBVA, un 1,91 %; Inditex, un 1,26 %; Iberdrola, un 1,12 %; y Repsol, un 0,5 %. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

México dice que combatirá la impunidad tras serie de feminicidios de estudiantes

Infobae

ACNUR pide "ayuda urgente" tras la llegada a Yibuti de cerca de 3.000 personas huyendo de los combates en Yemen

Infobae

México asegura que habrá detenidos por decomiso de 59 millones de litros de combustible

Infobae

Juan Carlos I disfruta de una jornada en alta mar junto a su familia en Sanxenxo antes de la gran cita de las regatas

Juan Carlos I disfruta de una jornada en alta mar junto a su familia en Sanxenxo antes de la gran cita de las regatas

Ecuador analiza con China proyectos energéticos para garantizar suministro hasta 2035

Infobae