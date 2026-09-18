El IBEX 35 pierde un 1,6 %, la mayor caída desde julio, pero mantiene los 19.500 puntos

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Madrid, 18 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, IBEX 35, perdió este viernes un 1,6 % lastrado por las caídas en Wall Street y en una jornada marcada por la "cuádruple hora bruja", donde vencen futuros y opciones sobre índices y acciones, y que genera más volatilidad en el mercado.

En la que es su mayor caída desde julio, el selectivo español cedió 318 puntos, aunque logró mantener el nivel de los 19.500.

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La bolsa española despide la semana con pérdidas superiores al 1,6 % y se queda en los 19.513 puntos. Pese a los descensos de este viernes, en lo que va de año, el IBEX 35 se revaloriza un 12,75 %.

La bolsa española arrancaba la jornada con retrocesos del 0,15 %, que se fueron incrementando hasta el cierre, en una sesión en la que el Banco de Japón subió los tipos de interés, tal y como descontaba el mercado, y en la que el petróleo cae un 0,22 % hasta los 104,60 dólares el barril.

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De los grandes valores, Telefónica perdió un 4,77 %; Santander, un 3,3 %; BBVA, un 1,91 %; Inditex, un 1,26 %; Iberdrola, un 1,12 %; y Repsol, un 0,5 %. EFE

(foto) (vídeo)