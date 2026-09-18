Agenda informativa multisoporte América para el viernes 18 de septiembre de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- Entra en vigor la nueva regla de carga pública para inmigrantes, por la cual el Gobierno de Estados Unidos puede negar la residencia permanente o un visado si considera que el solicitante dependería principalmente de ayudas públicas.

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- El Museo de Miami inaugura 'Atrapados en el Ojo: Recordando el Huracán de 1926', una muestra sobre uno de los desastres más trascendentales de la historia de la ciudad. (foto) (video)

- La tecnológica Apple pone a la venta sus nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, que incorporan mejoras en cámara y otras prestaciones. (foto) (video)

- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial de agosto.

- Wall Street cierra una semana a la baja, marcada por la volatilidad y la primera subida de tipos de la Reserva Federal (Fed) desde 2023.

- Pedir un carro desde el teléfono, verlo llegar sin un conductor al volante y recorrer el trayecto a tu destino sin decir una sola palabra es una experiencia cada vez más común en Austin, capital de Texas. (foto) (video)

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MÉXICO

- El proceso judicial contra el principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte inicia tras su captura en Cuautla, el lugar del crimen, mientras la familia de la estudiante española llega al estado mexicano de Morelos. (foto) (video)

- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer las estadísticas de defunciones del primer trimestre de 2026.

- Conferencia de prensa de la presidenta, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- Familias buscadoras presentan el corto documental ‘Canales de la muerte, la última frontera’, que relata la labor de las madres y padres buscadores de la colectiva Feminista Ehécatl en los canales residuales del Estado de México. (foto)(video)

- Concierto de Natanael Cano. (foto)

VENEZUELA

- El chavismo y una parte de la oposición aborda una nueva jornada del segundo ciclo de los diálogos con una agenda alrededor de la libertad de expresión, las garantías políticas y la renovación del Tribunal Supremo. (foto) (video)

REPÚBLICA DOMINICANA

- Se reinicia el juicio de fondo por homicidio involuntario contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó en abril de 2025 en Santo Domingo, matando a 236 personas. (foto)(video)

- La noche del 8 de abril de 2025, la vida de José María Llorente cambió para siempre al perder a su esposa en el derrumbe de la discoteca Jet Set de Santo Domingo. (foto) (video)

COLOMBIA

- El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, lanza un SOS a la comunidad internacional ante una propuesta para recortar el presupuesto de funcionamiento. (video)

- La JEP citó a declarar a seis exjefes de las FARC por hechos de violencia de género cometidos contra hombres y mujeres adultos dentro de las filas de esa antigua guerrilla entre 1990 y 2015.

- El primer Salón Internacional de la Caricatura de Bogotá acoge desde este viernes 150 obras de todo el mundo que caminan entre el humor, la irreverencia política y la incomodidad. (foto) (video)

- Entrevista con el cantante estadounidense Elvis Crespo sobre el nuevo sencillo que lanzará con el colombiano Beéle y el éxito que ha tenido 'La graciosa', su colaboración con el español Quevedo. (foto) (video)

BRASIL

- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acompaña acciones de la Policía contra el crimen organizado, uno de los temas candentes de la campaña electoral. (foto)

ECUADOR

- Se inaugura el Global Coffee Fair, una feria internacional que reunirá hasta el domingo a productores, exportadores, tostadores, baristas, académicos, compradores y más de 80 marcas expositoras de café. (foto) (video)

CANADÁ

- Fan Bingbing protagoniza las Galas del festival de cine de Toronto con ´Diary of a Mad Old Man´', de Wayne Wang; en una jornada que incluye también 'Spirit Guardians: The Last Secret of the First Emperor', presentada como la mayor producción de la historia del cine vietnamita.

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MALVINAS

- Isleños y residentes llegados de países como Chile y Perú visten una misma camiseta en el seleccionado de fútbol de las Malvinas, un remoto territorio en el Atlántico sur cuyo equipo compite sobre todo contra otras islas ubicadas a miles de kilómetros. (foto) (video)

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ARGENTINA

- Argentina difunde sus cifras de intercambio comercial correspondientes a agosto.

- El Ministerio de Economía de Argentina da a conocer el resultado fiscal de agosto.

BOLIVIA

- La edición 50 de la Feria Internacional de Santa Cruz - Expocruz, el mayor evento empresarial de Bolivia, abre sus puertas con la participación de más de 30 delegaciones internacionales.

PARAGUAY

- Los maestros paraguayos realizan una huelga en demanda de incrementos salariales y un mayor presupuesto para la educación en 2027.

PERÚ

- El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, presenta el Reporte de Inflación de setiembre de 2026.

CHILE

- Una investigación de la Universidad de Chile busca reabrir el debate sobre la crisis sanitaria y ambiental por la presencia de metales tóxicos en Arica, en el extremo norte del país. (foto) (video)

EL SALVADOR

- Representantes de organizaciones medioambientales salvadoreñas y habitantes del municipio guatemalteco de Asunción Mita dan detalles del progreso del proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco. (foto) (video)

PANAMÁ

- Científicos estadounidenses encargados de un programa de la NASA que recolecta datos para alimentar modelos climáticos explican la misión que cumplen desde hace varias semanas en Panamá. (foto) (video)

DEPORTES

Argentina.- Continúan los Juegos Suramericanos 2026, que se celebran en la provincia argentina de Santa Fe.

Uruguay.- Se disputan en Montevideo los primeros tres encuentros de la serie de Copa Davis que enfrentará a Uruguay y a Estonia por un lugar en el Grupo 1 Mundial.

Uruguay.- Previa de la séptima jornada del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el sábado 19 y el lunes 21 de septiembre.

Bolivia.- Bolivia y Hong Kong se enfrentan en la primera jornada por el Grupo Mundial II de la Copa Davis 2026, el duelo determinará la clasificación del ganador a los play-off del Grupo Mundial I que se disputarán en 2027. (foto)

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Perú.- Perú y Paraguay se enfrentan en el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Jockey Club del Perú.

Brasil.- Brasil recibe a Suiza en el Farmasi Arena de Río de Janeiro en duelo por el Grupo Mundial 1 de la Copa Davis de tenis.

Honduras.- Se inicia la octava jornada del torneo hondureño Apertura con los partidos Platense-Universidad Pedagógica y Choloma-Estrella Roja.

Ecuador.- Comentario del partido entre Aucas y Macará por la primera fecha de la segunda etapa de la liga profesional ecuatoriana.

Colombia.- Previa de la undécima fecha de la liga colombiana.EFE

mesaamerica@efe.com

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