El Gobierno venezolano y la oposición negocian trasladar unos 3.500 millones en oro de Londres a Nueva York

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El Gobierno venezolano está cerca de alcanzar un acuerdo con la oposición para que el Banco Central de Venezuela (BCV) acceda a los 4.000 millones de dólares (3.491 millones de euros) en oro que tiene depositados en el Banco de Inglaterra (BoE) y los traslade a la sede que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tiene en Nueva York.

Según ha adelantado 'Financial Times' citando fuentes conocedoras del asunto, el pacto prevé ceder la titularidad legal de las 31 toneladas del metal precioso al Ejecutivo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aunque esta no podrá venderlo en los mercados, al menos, en un primer momento.

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Por el contrario, el oro podría ser empleado como aval en una emisión de deuda que financie el gasto público, incluida la reconstrucción del norte del país tras el doblete sísmico de más de 7 grados en la escala de Richter registrado a finales de junio.

Si la negociación fructifica, se daría carpetazo a una disputa iniciada en 2019 después de que EE.UU., Reino Unido y otros gobiernos occidentales, también el español, reconociesen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Esto provocó que el régimen chavista perdiera el control del oro custodiado en Londres.

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Desde entonces, tanto Caracas como los grupos opositores han reclamado la posesión de dichas reservas mediante un litigio que escaló hasta el Tribunal Supremo del Reino Unido, que falló a favor de Guaidó, pero al que no se permitió 'de facto' disponer del oro por las ramificaciones legales y diplomáticas del caso.

"El Banco no está en condiciones de seguir instrucciones hasta que exista una nueva resolución de los tribunales británicos que aclaren quién tiene la autoridad legal sobre la cuenta [venezolana en el BoE]. Para ello, es necesario que las partes implicadas diriman la controversia en magistratura", ha explicado un portavoz del instituto emisor.

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Las fuentes opositoras consultadas han confirmado que el acuerdo consistiría en mover el oro a Estados Unidos, aunque han precisado, igualmente, que las autoridades venezolanas "no tendrán acceso directo" al mismo dado que este quedará "supervisado y controlado".

REHABILITACIÓN VENEZOLANA

Esta noticia se enmarca en el proceso de rehabilitación del régimen venezolano auspiciado por Estados Unidos tras la captura del expresidente Nicolás Maduro a principios de enero. A raíz de aquel suceso, la nación caribeña ha ido dando pasos para romper con su aislamiento.

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A modo de ejmeplo, Venezuela ha reestablecido relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ha sido invitada a la cumbre de ministros de Energía del G20, foro que reúne a las 20 principales economías del mundo. España, pese a cerrar 2025 con el duodécimo mayor PIB nominal, no es miembro del G20.

Además, Donald Trump ha acordado recientemente con Venezuela que EE.UU. aflore una participación del 35% en la petrolera North American Blue Energy Partners (Nabep). Esta se ha adjudicado una concesión de 100 años para explotar 17 yacimientos con unas reservas probadas de 65.000 millones de barriles. Washington también se ha reservado el derecho a comprar el 20% del crudo a precio de coste.

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