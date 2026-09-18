EEUU lanza un nuevo bombardeo contra "un almacén de armas" de Al Shabaab en el norte de Somalia

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El Ejército de Estados Unidos ha anunciado un nuevo bombardeo contra objetivos el grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, en el norte de Somalia, en esta ocasión contra "un almacén de armas" en la región de Sanaag, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas.

El Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) ha indicado en un comunicado que el ataque fue perpetrado el jueves "en coordinación con el Gobierno federal de Somalia", antes de afirmar que el objetivo alcanzado se encontraba a unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Bosaso.

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El AFRICOM no ha especificado si el bombardeo se saldó sin bajas entre las filas del grupo terrorista, si bien ha subrayado que "sigue actuando junto al Gobierno federal y las Fuerzas Armadas de Somalia para degradar las capacidades de Al Shabaab a la hora de amenazar a fuerzas y ciudadanos estadounidenses".

El Ejército estadounidense ha confirmado durante la última semana al menos cuatro ataques contra el grupo extremista en diversos puntos de Somalia, en apoyo a las operaciones de las fuerzas somalíes con respaldo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud.

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