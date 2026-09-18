Agencias

Detenido el presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte en México

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Ciudad de México, 17 sep (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este jueves a El Trompas, como se conocía al presunto responsable del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, de 21 años, quien fue apuñalada el sábado en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos (centro).

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó del arresto sin dar detalles del lugar de la detención, en un mensaje en X, en el que incluyó una fotografía del detenido. EFE

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