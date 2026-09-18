Cierra un gimnasio y unas piscinas en Fráncfort por sanciones contra propietario por Irán

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Fráncfort (Alemania), 18 sep (EFE).- Un gimnasio de la cadena Fitness First y las piscinas municipales Stadtbad Mitte en Fráncfort cierran por sanciones de Estados Unidos contra el propietario por su supuesta relación con el régimen de Irán, informa este viernes la revista Journal Frankfurt.

Además, el hotel Hilton en el centro de la ciudad podría cerrar también debido a las sanciones estadounidenses contra su propietario, según la publicación.

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El gimnasio de Fitness First en la Torre Eschenheimer en Fráncfort cerrará concretamente el próximo 12 de octubre.

El propietario es Ali Ansari, que también es dueño de los hoteles Hilton Frankfurt City Centre y Hilton Frankfurt Gravenbruch, según Hessenschau.

El Tesoro de Estados Unidos incluyó recientemente a Ansari en una lista de sanciones.

Hilton tenía hasta el 9 de agosto para completar todas sus transacciones comerciales con empresas vinculadas a Mochtabá Jameneí, sin infringir las sanciones.

Mochtabá Jameneí fue elegido líder supremo de Irán el 8 de marzo de 2026 en sustitución de su padre, Alí Jameneí, que lo fue desde 1989 hasta el 28 de febrero de este año, cuando fue asesinado el primer día de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.

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El motivo de las sanciones son supuestos vínculos entre el propietario iraní y el régimen de los mulás, añade Journal Frankfurt.

Las autoridades estadounidenses acusaron a Ansari de gestionar una extensa red global de activos que beneficia al círculo íntimo del líder supremo de Irán, pero Ansari niega las acusaciones.

El director de comunicaciones de Hilton, Chris Howells, dijo al Journal Frankfurt que "la cadena hotelera garantizará el pleno cumplimiento de la normativa vigente".

"Se han impuesto sanciones internacionales al propietario del inmueble donde se ubica nuestro gimnasio", dice Fitness First en su página web.

Esto ha modificado la titularidad y el contrato de arrendamiento del edificio, así como las condiciones de las instalaciones.

"Por este motivo, lamentablemente no podemos continuar operando el gimnasio", añade la empresa. EFE