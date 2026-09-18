China acusa a EE.UU. de "sembrar cizaña" y burlarse de la fiesta de independencia mexicana

Guardar

Ciudad de México, 18 sep (EFE).- La Embajada de China en México acusó a la representación de Estados Unidos de "escupir veneno" y "sembrar cizaña y discordia" por una publicación en la que cuestionó el uso de productos chinos durante las fiestas patrias mexicanas.

La respuesta llegó después de que la Embajada estadounidense compartiera en sus redes sociales el 15 de septiembre un reportaje de N+ sobre banderas, matracas, pirotecnia y otros artículos importados desde China, acompañado de la frase: "Gran parte de los símbolos con los que México celebra su independencia no se hacen en México. Viva México, Made in China".

PUBLICIDAD

La sede diplomática estadounidense también retomó del reportaje la afirmación de que "la industria textil enfrenta competencia desleal con productos importados, principalmente de China" y difundió el contenido con las etiquetas #NegocioChino y #BadBusiness.

En una "Declaración Solemne", también compartida en redes sociales, la Embajada china sostuvo que ese mensaje se "burlaba" de la fiesta nacional mexicana y "difamaba" la cooperación comercial entre China y México.

"Lo que ha hecho esta Embajada carece de las mínimas cortesías diplomáticas y del respeto básico hacia el pueblo mexicano", afirmó, al expresar su "fuerte descontento y contundente rechazo".

Pekín defendió además que "el Día de la Independencia de una nación pertenece a su pueblo" y que "cómo y con qué celebrarlo, lo decide su propio pueblo", antes de reivindicar una relación comercial de siglos mediante la Nao de China y el actual intercambio de productos.

PUBLICIDAD

La legación señaló que mercancías chinas tienen una amplia presencia en México, mientras productos mexicanos como "el aguacate y el tequila" son recibidos en China, y afirmó que esos vínculos representan "lo que significa la globalización".

El pronunciamiento elevó después el tono político al afirmar que "un Estado independiente tiene todo derecho a elegir soberanamente a sus socios" y que la cooperación chino-mexicana "no tiene cálculos geopolíticos" ni "apunta contra terceras partes".

China acusó a Washington de convertir la fiesta mexicana en "un escenario para atacar a un tercer país" y en "ficha para su juego geopolítico", con comentarios que, según la declaración, dejaron "totalmente al descubierto su mentalidad de supremacía y hegemonía".

PUBLICIDAD

Finalmente, aseguró que internautas preguntaron a Estados Unidos por qué acudía a "escupir veneno" en la fiesta ajena e instó a su Embajada a "respetar al país de residencia" y fomentar la amistad, en vez de "sembrar cizaña y discordia". EFE