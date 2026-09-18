Canadá negocia participar en el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania

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Bruselas, 18 sep (EFE).- Canadá está negociando con la Unión Europea (UE) su participación en el préstamo comunitario de 90.000 millones de euros a Ucrania, informó este viernes en portavoz de la Comisión Europea Balazs Ujvari en la rueda de prensa diaria de la institución.

"Puedo confirmar que Canadá ha manifestado su interés en sumarse al préstamo de 90.000 millones destinado a apoyar a Ucrania", indicó.

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El portavoz señaló que llevan "algún tiempo" manteniendo contactos técnicos con Canadá, y que éstos prosiguen en la actualidad.

Recordó que el reglamento del préstamo de apoyo a Ucrania abre la puerta a que algunos terceros países participen en el programa bajo condiciones específicas.

Entre ellas se incluye el hecho de que el país interesado debe ser "un apoyo importante y significativo para Ucrania en los ámbitos militar, de defensa y financiero".

También que es necesario mantener una asociación en materia de seguridad y defensa con la Unión Europea.

"Se considera que Canadá cumple estos requisitos, ya que tiene un acuerdo con nosotros en el marco del programa SAFE", dijo en referencia a la iniciativa comunitaria de préstamos para que los países inviertan juntos en defensa.

Además, Ujvari dijo que deben ponerse de acuerdo sobre la contribución del tercer país en cuestión a la financiación de los costes en el préstamo de 90.000 millones de euros.

"Por lo tanto, cuantos más países participen, mejor, ya que así se garantiza que Ucrania pueda obtener el equipamiento más adecuado y de mayor calidad para sus necesidades de defensa", enfatizó.

El portavoz aludió asimismo a que recientemente han concluido un proceso similar con el Reino Unido, que se ha sumado al préstamo para Ucrania.

Precisamente, la Comisión Europea anunció este ciernes el desembolso de otros 3.300 millones de euros a Ucrania para la adquisición de material de defensa en el marco del préstamo.

Éste incluye 30.000 millones de euros en ayuda presupuestaria y 60.000 millones para defensa durante el periodo 2026-2027.

Por otra parte, el portavoz comunitario Thomas Regnier apuntó que esperan contar con "al menos 10.000 millones de euros" del programa SAFE para financiar proyectos con Ucrania.

"Todo esto depende, por supuesto, de las últimas firmas de los préstamos garantizados que aún quedan por formalizar", señaló. EFE