Bruselas seguirá "dialogando" con Estados miembros sobre la asociación de Canadá a la UE

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Bruselas, 18 sep (EFE).- La Comisión Europea aseguró este viernes que va a "seguir dialogando" con los países de la Unión Europea (UE), así como con Canadá, sobre la propuesta del Ejecutivo comunitario de abrir la puerta a que el país norteamericano se convierta en el primer "miembro asociado" del bloque comunitario.

"Vamos a seguir dialogando con nuestros Estados miembros aquí, en la Unión Europea, (y) seguiremos dialogando con Canadá, tal y como hemos venido haciendo de forma intensiva en las últimas semanas", dijo el portavoz comunitario Olof Gill durante la rueda de prensa diaria de la Comisión.

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Por su parte, la portavoz Arianna Podestà, añadió que "la idea se ha presentado a los Estados miembros y se ha debatido con ellos en diversas ocasiones", a pesar de que algunas capitales lamentaron que el anuncio de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, este miércoles les pilló por sorpresa.

"Los grandes cambios en la Unión Europea solo se producen con el visto bueno de nuestros Estados miembros, y así será siempre", aseguró Gill.

El portavoz señaló que se trata de un "proyecto muy ambicioso" que requerirá también la participación de muchos servicios dentro del propio Ejecutivo comunitario.

Finalmente, Gill apuntó a la cumbre entre la UE y Canadá a finales de octubre en Montreal como "la primera oportunidad significativa para mantener debates políticos reales" en los que, con el apoyo del presidente del Consejo Europeo -que representa a los Estados miembros- António Costa, "exploraremos con Canadá los parámetros para reforzar nuestra relación, dando forma concreta a esta gran, audaz y hermosa idea".

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Los tratados europeos no recogen actualmente la categoría específica de "miembro asociado" puesta sobre la mesa por Bruselas, aunque sí fijan las bases legales para construir alianzas especiales con terceros países, y las implicaciones concretas de esa membresía "asociada" aún deben ser definidas por ambas partes. EFE