Bolsa de Londres baja un 1,45 %, su mayor caída desde julio, por Airtel Africa y Coca-Cola

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Londres, 18 sep (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este viernes con una caída de 1,45 %, que se 'come' las ganancias de los dos días anteriores, debido principalmente a la gran caída de Airtel Africa de más de un 11 % tras unos informes peor de lo esperado sobre la salida a bolsa de su negocio Airtel Money.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', perdió 157,01 puntos, hasta quedar en 10.659,13, en su mayor caída desde julio. Por su parte, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- cayó un 0,6 % y quedó en 24.205,42 puntos.

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En el curso de la semana, el FTSE se queda casi como estaba: arrancó el lunes en los 10.614 y, tras varios altibajos, apenas se mueve 30 puntos.

La noticia del miércoles de un aumento de la inflación en agosto -cuando registró un 3,1 %- no fue suficiente para que el Banco de Inglaterra decidiera ayer tocar los tipos de interés, pero dio casi por seguro que deberá subir antes de fin de año los tipos actuales del 3,75 %.

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El impulso reinante fue hoy el vendedor, encabezado por el batacazo de las acciones de Airtel Africa (-11,27 %) y seguido por la embotelladora Coca-Cola HBC AG (-7,85 %) y Metlen Energy (-5,51 %).

Por el contrario, la jornada fue positiva para el bróker global IG Group (2,13 %), la minera Fresnillo (1,03 %) o la tecnológica Computacenter (0,93 %). EFE