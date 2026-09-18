Belén Esteban lanza un demoledor aviso a Jesulín de Ubrique: "Mi hija me ha dicho 'mamá, habla'. Y poco hablo"

18/09/2026 Belén Esteban en un evento de Nivea este jueves en Madrid. Después de asegurar que no quiere entrar en conflicto con Julia Janeiro y dejar claro que su guerra es contra Jesulín de Ubrique, al que ha acusado de "no haber dado la cara nunca" y ha retado a que tenga "cojones para salir y hablar porque siempre ha estado escondido", Belén Esteban ha protagonizado este jueves junto a Carmen Lomana la fiesta con la que Nivea ha celebrado el 100º aniversario del color azul como seña de identidad de la icónica crema hidratante. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Después de asegurar que no quiere entrar en conflicto con Julia Janeiro y dejar claro que su guerra es contra Jesulín de Ubrique, al que ha acusado de "no haber dado la cara nunca" y ha retado a que tenga "cojones para salir y hablar porque siempre ha estado escondido", Belén Esteban ha protagonizado este jueves junto a Carmen Lomana la fiesta con la que Nivea ha celebrado el 100º aniversario del color azul como seña de identidad de la icónica crema hidratante.

Lejos de dar un paso atrás, la 'patrona' se ha reafirmado en sus duras palabras contra el torero y le ha lanzado una nueva y demoledora advertencia, revelando que si hasta ahora su hija Andrea Janeiro le había pedido que no hablase sobre su padre, ahora la ha animado a hacer todo lo contrario después de que se haya puesto en duda la versión que la colaboradora lleva manteniendo 27 años sobre cómo su familia paterna la ha tratado durante toda su vida.

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"Yo siempre he contado mi verdad, que es la verdad. Yo no voy a ir en contra de Julia. Creo que Julia es una niña de 23 años, que la están ofreciendo muchas oportunidades y las está cogiendo que está muy bien. Pero creo que la verdad solo tiene un camino y que lo hemos vivido" ha expresado ante las cámaras antes de desmentir rotundamente la información que horas antes había dado la periodista Alexia Rivas en 'El verano se mueve' de que Andrea habría pasado los veranos en Ambiciones y se la habría tratado como a una hija más: "Es mentira. ¿Ahora vamos a decir que mi hija ha estado un mes con su padre? Mi hija no ha estado un mes con su padre en la vida. En la vida. Pero que no pasa nada. Vamos, que mi niña es la niña más feliz del mundo".

"Ah y quiero decir una cosa. Cuando yo hablo de mi hija es porque mi hija a mí me ha autorizado. A las otras personas no. Porque estoy muy bien asesorada por mis abogados. Bueno, mi abogada, que tiene su equipo de abogados. Mi hija con 18 años me dijo 'no hables', pero ahora me ha dicho, 'mamá, habla'. Y poco hablo. Y muchas veces pienso, si mi hija hablara... ¡buah! Egoístamente me encantaría. Para que no pisen más la dignidad ni de mi hija ni de su madre. Pero no, yo quiero que mi hija siga siendo anónima" ha sentenciado.

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Además, ha reivindicado que Andrea no es solo su hija, sino también "la hija de Jesús Janeiro Bazán, porque no tiene tres hijos, tiene cuatro. De los cuales la mía es la primogénita. La mía y la suya".

Será este viernes cuando Juls se estrene en un photocall "junto a mi amiga Anabel Pantoja a la que quiero y adoro y es mi hermana", y como ha asegurado tajante, no tiene ningún consejo que dar a la influencer porque "yo consejos doy a mi hija solamente. Y muchas veces ni me los coge". "Yo me alegro que le vaya bien. Pero hay que tener cuidado. Porque, repito, hace cuatro años vino a mi casa, y si yo he hecho tanto daño yo no hubiera ido a casa de nadie" ha afirmado dejando entrever que no cuadra la versión que da ahora la hija de María José Campanario sobre ella y lo que supuestamente les ha hecho sufrir.

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Respecto a la desgarradora carta que Julia ha compartido en Instagram confesando que con 12 años perdió las ganas de vivir, Belén ha preferido mantenerse al margen porque "yo ya no me meto en sus redes porque como me dijo que la seguía... digo, uy, quita. Pero hombre, si es así lo siento mucho, la verdad. No... no me gustaría que... Lo siento, la verdad. Pero no lo he leído y no puedo hablar, lo siento, eh".

La colaboradora también se ha pronunciado sobre la información de Ok diario de que el día que abandonó Ambiciones siendo Andrea un bebé "volaron hasta los cubiertos", y ha evitado confirmarlo porque "el pasado... el pasado... Yo vivo el presente". "Con tres personas que quiero con todo mi corazón. Que es mi hija, que es mi mami y que es mi marido. Lo pasado, pisado" ha asegurado, presumiendo de que le está yendo muy bien en redes sociales a pesar de no estar en televisión y anunciando que "va a haber sorpresitas porque parece que soy poca influencer y estoy haciendo más campañas que las grandes influencers, eh. Cuidadito".

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Y por último, un recado a Jesulín después de acusarle de "no tener cojones": "Hombre, es que si no lo ha esuchado te lo digo ¡No tienes cojones! ¡Habla! Un beso".