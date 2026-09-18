Anker presenta en España su estrategia: "Un mismo nombre, un mismo estándar y una misma promesa: innovación definitiva"

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Anker Innovations ha presentado en España su nueva estrategia basada en la reunificación de sus marcas bajo el nombre de Anker y ha dado a conocer el catálogo de producto que llegarán al mercado, incluidos una impresora UV de textura 3D y un sacaleches portátil.

El paso de Anker Innovations por la feria IFA de Berlín a principios de septiembre permitió conocer los nuevos productos que amplían su catálogo y la estrategia que adoptan al reunificar sus distintas marcas.

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La firma china, que nació hace 15 años de la mano de Steven Yang, un exingeniero de Google que quería crear baterías capaces de seguir el ritmo de los nuevos dispositivos tecnológicos que se estaban lanzando al mercado, está actualmente presente en más de 180 países y regiones de todo el mundo, donde, además de haber abierto más de 30 oficinas, también ha conseguido una base de usuarios de más de 200 millones de personas.

En este tiempo, ha pasado de desarrollar baterías externas y cargadores a dar el salto a los dispositivos de audio, de videovigilancia y de limpieza para el hogar, de energía y de impresión, entre otros, con cinco marcas (Anker, eufy, soundcore, SOLIX y eufyMake) que en adelante se reunifican bajo el nombre de Anker y la estrategia One Anker.

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Con este cambio de estrategia, la compañía china pretende "concentrar todas las fortalezas" que tienen por separado cada una de las marcas "bajo un mismo nombre, un mismo estándar y una misma promesa: la innovación definitiva", ha explicado la directora para España de la compañía, Nora Feng, en un encuentro celebrado este jueves con la prensa española.

"Esta fue la decisión de marca más trascendental de nuestra historia, precisamente porque la estrategia multimarca había tenido éxito", ha añadido Feng. Al respecto, al destacado soundcore como marca líder de audio y la comunidad de usuarios fieles que se ha creado en torno a los dispositivos del hogar inteligente de Eufy.

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"Gracias a que la inteligencia artificial y los dispositivos conectados están redefiniendo lo que los productos pueden lograr en conjunto, la marca matriz Anker cuenta ahora con la fortaleza y el alcance necesarios para unificarlo todo bajo una misma identidad", ha apostillado la directiva.

Asimismo, respalda su éxito en el hecho de que el 56 por ciento de su plantilla se dedica a la investigación y el desarrollo, algo que, según ha señalado Feng, "se trata de una proporción prácticamente inédita en el sector de la electrónica de consumo". Las cifras que ha compartido hablan de más de 3.000 ingenieros, más de 2.600 derechos de propiedad intelectual y una inversión en 2025 que superó los 200 millones de euros.

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ANKER EN ESPAÑA

España, mercado donde Anker aterrizó en 2016, es un país importante para el impulso de la nueva estrategia. La compañía asegura que ha encontrado en el cliente español "exactamente el tipo de usuario" para el que diseña sus productos: "sofisticado, exigente, atento al valor y, lo más importante, leal".

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A ellos dirige Anker sus nuevos productos, empezando por el cargador Anker Zolo de 100 W con pantalla inteligente, la estación de carga 6 en 1 Anker Nano, la batería externa Anker MagGo Power Bank 2 Pro con carga inalámbrica Qi2.2 de 25W y el cargador Anker Nano de 45 W con pantalla inteligente.

En audio, la compañía ha presentado los auriculares de diseño de diadema Anker soundcore Space 2 Pro y los auriculares Anker soundcore Liberty Buds 2, ambos impulsados por el chip propio Thus AI, que hace que las llamadas se escuchen de manera más clara.

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Para el hogar inteligente, Anker trae a España la cámara Anker eufyCam C37 4K con seguimiento de 360 grados con inteligencia artificial, y el robot aspirador Anker eufy E35 Omni, con función de fregado y una potencia de succión de 30.000 Pa.

A estos productos se añaden el sacaleches eufy S2 Pro, con tecnología de calor y masaje, y la primera impresora UV personal con textura 3D, la Anker eufyMake E1.