Al menos 16 muertos en un atentado suicida contra un complejo policial en Pakistán

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Islamabad, 18 sep (EFE).- Al menos 16 personas, entre ellas cinco policías, murieron y más de 30 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida contra un complejo policial en el noroeste de Pakistán, coincidiendo con la oración musulmana del viernes, informaron a EFE fuentes policiales.

Un vehículo cargado de explosivos impactó contra el complejo de Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, tras lo que comenzó un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y varios atacantes armados que continuaba en curso, explicó a EFE el agente Abdul Hameed. EFE

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