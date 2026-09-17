Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria de Estados Unidos llega a Cuba

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La Habana, 17 sep (EFE).- Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de Estados Unidos llegó este jueves a Cuba, conformado por otros 700 kits de alimentos e idéntica cifra con productos de higiene que serán destinados a la provincia de Cienfuegos, informó la organización católica Cáritas.

Este envío fue recibido en el aeropuerto Abel Santamaría por el padre Manel Homar Toboso, vicario general de la demarcación eclesial del centro sur del país -que abarca la provincia de Cienfuegos y el municipio de Trinidad, en Sancti Spíritus- quien asistió a la llegada del vuelo junto a Ana Isabel Palenque Guillemí, directora de la Cáritas diocesana.

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Los kits “comenzarán a distribuirse de forma inmediata por la Parroquia de Lajas y sus comunidades”, precisó Palenque Guillemí.

La organización católica puntualizó, además, que los voluntarios de la Cáritas parroquial asumirán la entrega de la ayuda tras identificar previamente "los hogares con inseguridad alimentaria y dificultades para el acceso al agua".

Para Cáritas Cuba, "se considera la vulnerabilidad de las personas y familias registradas" atendiendo a criterios como "adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad o encamados, mujeres embarazadas o lactantes y niños menores de cinco años".

Este nuevo paquete de asistencia forma parte de los 60 millones de dólares que se gestionan a través de la Iglesia católica cubana, derivados de un fondo de 100 millones de la ayuda humanitaria ofrecida en mayo por la Administración del presidente, Donald Trump, para Cuba.

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La víspera, la embajada de Estados Unidos en la isla anunció que en las próximas semanas continuará el arribo de esta ayuda para otras provincias como Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas y Pinar del Río.

La llegada de estos kits ocurre en un momento de marcada tensión entre Washington y La Habana, porque EE.UU. presiona al Gobierno de la isla para que introduzca profundas reformas económicas y políticas.

Para ello, impuso desde enero un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya arrastraba el país caribeño y en mayo sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía que ahuyentan a las empresas extranjeras. EFE