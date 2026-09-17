Un estudio asegura que el cambio climático agravó la devastadora avalancha de Nepal

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Katmandú, 17 sep (EFE).- El cambio climático agravó las condiciones que favorecieron la devastadora avalancha de rocas, hielo y lodo que arrasó el norte de Nepal el pasado 26 de agosto, aunque no puede considerarse la causa directa del desprendimiento, según un estudio publicado este jueves por la red científica World Weather Attribution (WWA).

El estudio concluyó que el desastre fue resultado de un "evento compuesto" en el que confluyeron el aumento de las temperaturas, el adelgazamiento de los glaciares, el deshielo del permafrost y las debilidades geológicas preexistentes.

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"El cambio climático se entiende mejor como un factor desestabilizador que actúa sobre una predisposición geológica preexistente, en lugar de la causa fundamental del fallo", señalaron los investigadores.

El denominado "tsunami del Himalaya" se originó tras el desprendimiento de una masa glaciar en la montaña Langtang Lirung, a más de 5.100 metros de altitud, y ha dejado hasta el momento 1.403 cuerpos y restos humanos recuperados y 6.150 desaparecidos en Nepal, mientras que en la vecina región china del Tíbet se contabilizan 43 muertos y 519 desaparecidos.

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Según el estudio, las temperaturas registradas en julio y agosto en la zona fueron más altas "debido a la influencia humana en el clima".

Los glaciares de la región, además, se han adelgazado aproximadamente medio metro al año, un proceso que podría debilitar las fracturas existentes y aumentar la inestabilidad de las laderas.

Los investigadores advierten de que catástrofes de esta magnitud pueden superar incluso las medidas de prevención y adaptación, en un país que calcula en más de 4.700 millones de dólares el coste de la reconstrucción.

"Se necesitan avances significativos en la adaptación (...). Sin embargo, eventos de esta magnitud superan los límites de la adaptación", señala el informe, que considera que afrontar las pérdidas y apoyar la reconstrucción "se ha convertido en una parte ineludible de la respuesta climática".

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El Gobierno nepalí ha instado a redoblar los esfuerzos internacionales contra el cambio climático y sostiene que el país sufre de manera desproporcionada los efectos del calentamiento global pese a su reducida contribución a las emisiones mundiales.

Los autores del estudio subrayaron, sin embargo, los límites de sus conclusiones sobre este desastre concreto.

"No hemos evaluado si esta avalancha específica habría ocurrido en ausencia del cambio climático antropogénico. Sin embargo, el rápido aumento de las temperaturas, a un ritmo superior a la media mundial como consecuencia de las emisiones de combustibles fósiles, incrementa la probabilidad y la gravedad de este tipo de desastres en el Himalaya", concluyeron.EFE

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