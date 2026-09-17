Ucrania celebra la nueva ley de EE.UU. para sancionar a países que compran crudo ruso

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Kiev, 17 sep (EFE).- Ucrania celebró este jueves la aprobación en el Congreso de EE.UU. de una ley que permite sancionar mediante aranceles de hasta el 100 % a los países que financian el esfuerzo de guerra ruso con la compra de petróleo, como India o China.

“Es la respuesta correcta a la negativa de Rusia a poner fin a su terrorismo: presión sin componendas sobre el agresor para dejar sin fondos a su maquinaria de guerra”, escribió en su cuenta de X el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga,

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El jefe de la diplomacia ucraniana agregó que, con la adopción de la ley en la Cámara de Representantes, “el Congreso de EE.UU. envía un mensaje claro” al presidente ruso, Vladímir Putin, de que no puede continuar la guerra contra Ucrania sin consecuencias.

Sibiga agradeció a los representantes de los dos partidos de EE.UU. su apoyo a la iniciativa y tuvo palabras de reconocimiento para el difunto senador Graham, que da nombre a la ley que impulsó.

“Es el momento de que todos los socios sigan el ejemplo con sanciones adicionales: un embargo completo, la prohibición total a la entrada de combatientes rusos, restricciones totales a la flota fantasma y sanciones que bloqueen totalmente el complejo militar-industrial de Rusia”, dijo también Sibiga.

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El proyecto de ley, aprobado este miércoles por la Cámara de Representantes estadounidense, ya fue refrendado en agosto por el Senado, y queda ahora pendiente de la firma del presidente Donald Trump para entrar en vigor.

Uno de los puntos centrales de la legislación es la autorización para que Trump pueda imponer aranceles de hasta el 100 % a los principales compradores de petróleo y gas rusos, una herramienta que podría afectar especialmente a países como China e India, además de Hungría o Eslovaquia.

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La medida lleva el nombre del senador republicano Lindsey Graham, fallecido en julio, y contempla además sanciones contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa, junto a medidas contra la denominada "flota en la sombra" de petroleros utilizada para sortear las restricciones occidentales.

La iniciativa también amplía las herramientas para sancionar a entidades financieras y otros actores que ayuden a Rusia a evadir las restricciones estadounidenses, además de extender determinadas sanciones financieras contra Irán. Las medidas relacionadas con Teherán formaron parte de las negociaciones que ayudaron a conseguir el respaldo de Trump al proyecto. EFE

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