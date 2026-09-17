La India dice que defenderá sus intereses ante posibles aranceles de EEUU por crudo ruso

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Nueva Delhi, 17 sep (EFE).- El Gobierno indio aseguró este jueves que tomará las medidas necesarias para "proteger sus intereses comerciales y económicos" después de que el Congreso de EE. UU. aprobara una ley que permitirá imponer aranceles del 100 % a países que, como la India, compran productos energéticos rusos.

"La parte india ha dejado patente su determinación de adoptar todas las medidas necesarias para proteger sus intereses comerciales y económicos. El Gobierno colaborará estrechamente con las organizaciones empresariales e industriales de la India para hacer frente a las consecuencias de estos acontecimientos", dijo el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

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Nueva Delhi aseguró también que ha expresado su preocupación en reuniones de alto nivel con interlocutores estadounidenses, advirtiendo que la imposición de aranceles punitivos impactaría la relación entre ambos países y el mercado energético internacional.

"La India mantiene un firme compromiso de garantizar la seguridad energética para sus 1.400 millones de habitantes. Continuará haciéndolo mediante la diversificación de las fuentes de suministro y basándose en la dinámica cambiante del mercado", agregó la Cancillería india.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un amplio paquete de sanciones contra Rusia e Irán que otorga al presidente Donald Trump nuevas facultades para imponer aranceles de hasta el 100 % a los cinco países que más compran petróleo y gas rusos.

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En el año fiscal 2026, alrededor de un tercio del crudo importado por la India provino de Rusia, según el centro de pensamiento indio Global Trade Research Initiative.

La ley también abre la puerta a la imposición de aranceles estadounidenses contra China, Eslovaquia, Hungría y Azerbaiyán.

Algunos legisladores opositores en Washington cuestionaron las nuevas facultades arancelarias por considerar que podrían utilizarse también contra países aliados de EE. UU. Con la aprobación de la Cámara, el proyecto queda ahora pendiente de la firma de Trump para convertirse en ley. EFE

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