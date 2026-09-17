Ucrania ataca refinería a 250 kilómetros de Moscú y aeródromo militar en el sur de Rusia

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Moscú, 17 sep (EFE).- Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la ciudad rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al norte de Moscú, y un aeródromo militar en la sureña región de Rostov en el Don, según informaron este jueves las autoridades locales y medios independientes rusos.

"Hoy repelimos un gran ataque de drones enemigos. Fueron derribados 65 drones. No hay muertos ni heridos. Tenemos daños en una refinería", escribió en Telegram el gobernador local, Mijaíl Yevráev.

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En un mensaje posterior indicó que el incendio en la refinería fue sofocado y debido al hallazgo de fragmentos de drones fue interrumpido el tránsito en la carretera hacia Moscú.

Esta refinería, Slavneft-YANOS, hay sido atacada por Ucrania en varias ocasiones.

Además, las fuerzas ucranianas atacaron la sureña región rusa de Rostov en el Don.

Según el gobernador local, Yuri Slusar, a consecuencia del ataque cuatro municipios de la ciudad quedaron sin electricidad.

El canal de Telegram independiente ruso Astra informó de un incendio en el aeródromo militar Rostov del Don-Central.

Sobre la región de Voronezh fueron derribados 23 drones ucranianos, indicó en Telegram el gobernador local Alexandr Gúsev, mientras que en la región fronteriza de Briansk fueron destruidos 82 drones enemigos, señaló el gobernador en funciones local, Yegor Kovalchuk.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, reportó el derribo de seis drones que se dirigían a la capital rusa durante la pasada noche.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó el derribo de 641 drones de ala fija sobre 20 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Azov, Caspio y Negro. EFE