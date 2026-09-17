Sofía Ellar, un mes después de ser madre, reivindica la cara más real de la maternidad: "Hay que permitirse llorar"

Sofía Ellar está viviendo una de las etapas más importantes de su vida después de convertirse en madre por primera vez junto a Fernando. Apenas 28 días después de dar la bienvenida a su hijo, el pequeño Fernando, la cantante ha hecho su primera gran salida sin su bebé y ha reaparecido radiante junto a su cuñada, cumpliendo con el código de vestimenta de un evento al que ha acudido de lo más elegante y con ganas de recuperar, aunque sea por unas horas, su faceta más pública.
La artista no ha ocultado que estos primeros días de maternidad están siendo toda una revolución y ha reconocido que hasta arreglarse para salir de casa supone ahora todo un reto. "Iba con el bebé en brazos intentando maquillarme con la otra mano", ha explicado entre risas, antes de contar cómo ha vivido este primer momento de separación. "Le he dejado primera noche babysitter al padre que ha colapsado", ha bromeado sobre Fernando, que se ha quedado al cuidado del pequeño mientras ella disfrutaba de esta noche junto a su cuñada.
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Sofía ha reconocido que tenía muy claro que quería volver a reencontrarse con esa parte de sí misma después del nacimiento de su hijo. "Madreo muy bien, ¿eh? Madreo que flipas. Pero tenía que volver", ha asegurado, explicando que durante los nueve meses de embarazo ha hecho un importante trabajo personal para prepararse para esta nueva etapa.
"Yo tenía muy claro en mi ejercicio de nueve meses. He hecho mucho trabajo y me quito las gafas. Chicas, he hecho mucho trabajo. De aquí y de aquí", ha confesado señalando su cabeza y su corazón. Y es que, para ella, convertirse en madre no significa renunciar a Sofía Ellar: "Porque yo sabía que Sofía Ellar iba a volver y que es compatible con la maternidad. ¿Soy distinta? ¿He evolucionado? Sí. Pero soy mucho mejor".
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Eso sí, la cantante también ha querido reivindicar que detrás de la imagen de felicidad y de la energía con la que ha reaparecido públicamente hay también momentos de vulnerabilidad. "Hay que permitirse llorar, lloraíta pa'lante. Duelen las cosas, por dentro y por fuera", ha reconocido con sinceridad.
"Y que a mí se me vea especialmente bien por fuera no significa que yo no me vuelva a casa, vea mi percal y me eche a llorar lo más grande. Y está bien. Y es así y seguimos para adelante", ha añadido, mostrando así la cara más real de una maternidad que está afrontando con ilusión, pero también aceptando que no todo son momentos fáciles.
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